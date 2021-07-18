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Bir anne daha evladına kavuştu

MUŞ'ta PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylem yapan ailenin evlat hasreti son buldu. Televizyonda annesini görüp, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan A.B. ile annesi R.B.'nin kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

1 Saat Önce
2021-07-18 13:07:00
Bir anne daha evladına kavuştu

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MUŞ'ta terör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylem yapan ailenin evlat hasreti son buldu. Televizyonda annesini görüp, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan A.B. ile annesi R.B.'nin kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

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Bulanık ilçesinde 7 yıl önce kaçırılan oğlu için hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne R.B.'nin, oğluna yaptığı 'Teslim ol' çağrısı karşılık buldu. Televizyonda, annesinin eyleme katıldığını gören A.B, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu örgütten kaçıp, teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gelen R.B., oğluna sarılarak hasret giderdi. A.B.'nin ağabeyi ve kuzeninin de katıldığı buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Buluşmada masanın üzerinde bulunan Türk bayrağını öperek alnına koyan A.B., polisle bağlantı kurarak teslim olduğunu, devletin şefkatine sığındığını belirtti.

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Annesinin HDP önünde evlat nöbeti tuttuğunu televizyondan gördüğünü belirten A.B., kaçırıldığı dağda örgütün kendilerine işkence yaptığını dile getirdi. A.B, "Oradakileri kandırıyorlar. Devlet, dönmek isteyenlere her türlü desteği veriyor, yardım ediyor. Örgüt teslim olunmaması için 'işkence yapıyorlar' propagandası yapıyor ama öyle bir şey yok. Oradakilere sesleniyorum, hiç öyle propagandalara inanmayın. Ne olursa olsun dönün, ailenize gelin. Bayramda geldim, çok mutluyum. Hiçbir problem yok, gelip teslim olabilirsiniz" diye konuştu.

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Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan R.B. ise devlet büyüklerine ve polise teşekkür etti. R.B., "Benim çocuğumu getirdiler. Ben Muş'ta evlat nöbetindeyken çocuğum beni gördü, çok şükür sağ salim geldi. Bu bayram en çok benim bayramım. Oradaki çocuklara sesleniyorum, korkmayın gelin. Orası boş, annelerinize günah. Sabah, akşam anneleriniz ağlıyor, yolunuzu bekliyorlar. Gelin devlete teslim olun, size yardım ediyorlar. Allah devleti, polisi başımızdan eksik etmesin. Benim çocuğum geldi, diğer ailelerin çocuğu gelene kadar eyleme destek vereceğim" dedi.

Bu arada, Muş'ta bir süre önce başlatılan evlat nöbetinde ilk kavuşma gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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