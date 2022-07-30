Bipolar bozukluk nedir? Belirtileri neler?

Bipolar bozukluk ne? Bipolar bozukluğa ne iyi gelir? Bipolar bozukluk sebepleri neler? Toplumda yaygın bir şekilde görülen psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Bipolar bozukluk arama motorunda en çok gündeme gelen konular arasında yer almakta.Bir akıl sağlığı problemi olan bipolar hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte tüm detaylar…