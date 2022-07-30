Bipolar bozukluk nedir? Belirtileri neler?
Bipolar bozukluk ne? Bipolar bozukluğa ne iyi gelir? Bipolar bozukluk sebepleri neler? Toplumda yaygın bir şekilde görülen psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Bipolar bozukluk arama motorunda en çok gündeme gelen konular arasında yer almakta.Bir akıl sağlığı problemi olan bipolar hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte tüm detaylar…
2022-07-30 17:08:45
Bipolar Bozukluk Nedir?
Bipolar bozukluk nedir? Arama motorunda en çok karşımıza çıkan rahatsızlıklardan Bipolar bozukluk diğer bir adıyla manik-depresif bozukluktur. Bu rahatsızlıkkişinin ruh hali, enerjisi, konsantrasyonu ve günlük yapılan aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen bir psikolojik-psikiyatrik bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır.
Bipolar Bozukluk Belirtileri Neler?
- Çok fazla abartılı düşünceler,
- Yüksekte hissetme,
- Kendini büyük görme düşünceleri,
- Zihninde yarışan düşüncelerin varlığı,
- Kendini aşırı enerjik ve neşeli hissetme durumu,
- Uyku gereksiniminde azalma
- Uykuya ihtiyaç duymama,
- Hiperaktivite,
- Cinsel dürtülerde artış,
- Odaklanmada güçlük,
- Enerjinin düşük olması,
- Hafızada ve hatırlamada yaşanan güçlükler
- Ümitsizlik,
- Keyif alamama,
- İçe kapanma,
- Huzursuzluk hissi,
- Aşırı heyecan ve korku,
- Ani duygu durum değişimleri,
- Aniden sinirlenme,
- Kuşku hali,
- Hızlı konuşma,
- Alkol ve uyuşturucu kullanımı,
- Huzursuzluk,
- Halüsinasyon görme
- Çok fazla para harcama gibi durumlar bipolar rahatsızlığıbelirtileri arasında yer almaktadır.
Bipolar Bozukluk Neden Olur?
- Stresli durumlar
- Yaşanan travmalar
- Bir ilişkinin bitişi
- Fiziksel, cinsel veya duygusal istismar
- Yakın bir aile üyesinin ya da çok sevilen birinin ölümü
- Beyin travmaları gibi durumlar bipolar bozukluğu tetikleyebilir.
Bipolar Bozukluk Tedavisi
- Bipolar rahatsızlığı bulunan kişi atak dönemlerinde eğer depresif bir dönemdeyse genellikle antidepresanlarla duygu – durum düzenleyici ilaç tedavisinde bulunulur.
- Hasta eğer manik dönemde ise psikotik belirtiler eşlik ediyorsa antipsikotiklerden faydalanılabilir.
- Kinoa
- Esmer pirinç
- Yulaf ezmesi
- Tam tahıllı makarna
- Tam tahıllı tost
- Yumurta
- Keten tohumu
- Keten tohumu yağı
- Sardalya gibi besinler sinirsel rahatsızlığı yatıştırmaktadır.
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