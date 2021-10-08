Bipolar bozukluğun belirtilerine dikkat!

Manik depresif bozukluk olarak da adlandırılan bipolar bozukluk sonu intihara kadar varabilen bir psikolojik-psikiyatrik hastalıktır. Hastanın ruh halini, enerjisini, odaklanmasını olumsuz etkileyen bu rahatsızlık hayat kalitesini oldukça düşürür. Peki bipolar bozukluk hangi belirtilerle kendini gösterir? Neden bu hastalığa yakalanıyoruz? Bipolar bozukluk (manik depresif bozukluk) hastalığını sizler için araştırdık...



Bipolar bozukluk kişinin ruh halini, yaşam enerjisini, konsantrasyon becerisini olumsuz etkiler, günlük aktiviteleri bile hasta yapamaz hale gelebilir. Manik depresif bozukluk olarak da adlandırılan bipolar bozukluk psikolojik-psikiyatrik bir hastalıktır.

Bipolar bozuklukta kişi kendini bir anda çok iyi hissederken bir anda kötü hissedebilir, içine kapanabilir. Hastalığın tanısı psikologlar tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde konulur.

Bipolar hastalıkta hasta ruh hallerini en uçlarda yaşar. Bipolar bozukluğun manik döneminde kişi hiperaktif bir ruh halinde olur ve kendini çok aşırı mutlu hisseder. Fakat hastalığın depresyon döneminde ise intihar eğilimi gösterecek kadar mutsuzdur.

Ağır bir bipolar hastası kendi halini çok zor fark eder. Duygu durum atakları çok ileri seviyededir. Eğer yılda birkaç defa böyle duygu durumu yaşıyorsa hasta kendi halini fark edebilir. Bipolar bozukluk genetik aktarımla veya travmalara bağlı olarak kişide gelişebilir.

Neden bipolar bozukluk hastalığı oluşur?

Bu hastalığın sebebi kesin olarak bilinmiyor. Genel olarak beyinde oluşmuş kimyasal dengesizlikler, genetik aktarım ve tetikleyici faktörlerin bu hastalığa sebep olduğu görülüyor.

Bipolar bozukluk kendini hangi belirtilerle gösteriyor?

Bipolar bozukluk hastalığı yaşayan kişide mani ve depresyon durumu gözükür. İkisi de iki ayrı uç durumdur. Bu dönemlerde kişiler olmayan şeyleri görebilir, halüsinasyonlar ve sanrılar yaşanabilir. Kişide mani döneminde aşırı bir neşe hali, olayların merkezinde olma hissi, hiperaktiflik, daha az uyku uyuma, cinsel dürtü artışı, aşırı özgüven, odaklanma güçlüğü, halüsinasyon görme, çok hızlı konuşma, yaratıcı bir ruh hali, zararlı maddeler kullanımı, sabırsızlık, sürekli ve gereksiz para harcama, huzursuzluk gibi duygular görülür.

Hasta depresyon döneminde ise sürekli uyuma isteği, halsizlik, keyifsizlik, konsantrasyon güçlüğü, suçluluk hissetme, umutsuzluk, kuşkulu tavırlar, iştahsızlık, sanrılar, uykuya zor dalma, çevresindeki tüm insanlarla tartışma, cinsel istekte azalma, intihar eğilimi, günlük basit işleri bile yerine getirememe gibi durumlar yaşar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.