Biontech yeni aşısı ne zaman çıkacak? Tüm dünyada vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin nedeni olarak gösterilen Delta varyantına karşı Pfizer/BioNTech aşısının güncellenebileceği açıklandı. Delta varyantı tüm insanları yeniden endişelendirmeye başlarken Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'den açıklama geldi. Aşı olmak isteyen vatandaşlar da Biontech güncellenmiş aşı ne zaman gelecek gibi soruları sormaya başladı. Peki Biontech Delta mutasyonuna karşı geliştirilen aşı ne zaman çıkacak?

Biontech yeni aşısı ne zaman çıkacak? Tüm dünyada vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin nedeni olarak gösterilen Delta varyantına karşı Pfizer/BioNTech aşısının güncellenebileceği açıklandı. Delta varyantı tüm insanları yeniden endişelendirmeye başlarken Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'den açıklama geldi. Aşı olmak isteyen vatandaşlar da Biontech güncellenmiş aşı ne zaman gelecek gibi soruları sormaya başladı. Peki Biontech Delta mutasyonuna karşı geliştirilen aşı ne zaman çıkacak?

Hindistan'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılmaya başlayan Delta varyantına karşı Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'den açıklama geldi. Biontech aşısının da geliştiricileri olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Fransız Les Echos gazetesine açıklamalarda bulundu. Delta varyantı dün dünyada yeniden endişe uyandırmaya başlamışken Türk bilim insanlarından Biontech aşısının yeni varyantlara karşı güncellenebileceği yönünde açıklalamalar geldi. Peki Biontech yeni aşısı ne zaman çıkacak?

Biontech yeni aşısı ne zaman çıkacak?

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Fransız Les Echos gazetesine açıklamalarda bulundu. İkili, klinik deneylerin tamamlanmasından 100 gün sonra Pfizer/BioNtech aşısının varyantlara uyarlanmış bir versiyonunun hazır olacağını açıkladı. Söz konusu tarih, bu yılın Ekim ayına denk geliyor. Özlem Türeci tarafından yapılan açıklamada, bir aşıyı corona virüsün yeni varyantlarına karşı uyarlamanın, mRNA yöntemi kullanıldığı için oldukça kolay olduğu belirtildi. Türeci, "Fikir, orijinal virüsün başak proteininin genetik kodunu aşımızdaki yeni varyantınkiyle değiştirmekten ibaret” dedi. Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech aşısının yeni versiyonuyla ilgili Ağustos ayında bilimsel bir makale yayınlanacak. Ardından yapılan klinik deneyler, aşının değişen Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesine olanak tanıyacak. Şahin, “Yeni aşıya gerçekten ihtiyaç duyulursa, 100 gün içinde geliştirilmesine olanak tanıyan kanıtlanmış bir yöntemimiz var” diye ekledi. Türeci, şu an için Delta varyantı gibi yeni türlerin ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirtti.

Delta varyantı nedir?

COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin B.1.617 soyunun bir varyantıdır. İlk olarak 2020'nin sonlarında Hindistan'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 31 Mayıs 2021'de buna Delta varyantı adını verdi.

SARS-CoV-2 spike proteinini kodlayan gende, T478K, P681R ve L452R sübstitüsyonlarına neden olan ve virüsün bulaşabilirliğini etkilediği bilinen mutasyonlara sahiptir. COVID-19 virüsünün daha önce dolaşan varyantları. İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Mayıs 2021'de ikincil saldırı oranlarının alfa varyantından %51-67 daha yüksek olduğunu gözlemledi. Haziran ayındaki bir teknik brifingde, Delta varyantı hastaneye yatış riskinin artmasıyla bağlantılıydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.