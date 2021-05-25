Biontech sağlık ocağı randevusu nasıl alınır? Biontech sağlık ocağında yapılır mı?

Biontech sağlık ocağı randevusu nasıl alınır? ağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre sağlık ocaklarında Biontech aşısı yapılması için çalışmalara başlandığı duyuruldu. Peki Biontech sağlık ocağında yapılır mı? Biontech aşısı eksi derecelerde saklama koşulları nedeniyle sadece devlet hastanelerinde yapılıyordu. Sağlık ocakları ise sadece Sinovac aşısı yapıyordu. Korona virüs aşı sürecinden bundan sonra Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) devreye giriyor. Biontech aşısı olmak isteyenler ilerleyen zamanlarda sağlık ocaklarında aşılarını yaptırabilecek.

Biontech sağlık ocağı randevusu nasıl alınır? ağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre sağlık ocaklarında Biontech aşısı yapılması için çalışmalara başlandığı duyuruldu. Peki Biontech sağlık ocağında yapılır mı? Biontech aşısı eksi derecelerde saklama koşulları nedeniyle sadece devlet hastanelerinde yapılıyordu. Sağlık ocakları ise sadece Sinovac aşısı yapıyordu. Korona virüs aşı sürecinden bundan sonra Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) devreye giriyor. Biontech aşısı olmak isteyenler ilerleyen zamanlarda sağlık ocaklarında aşılarını yaptırabilecek.

Biontech aşısı sağlık ocağında vurulur mu?

Biontech aşısı olmak isteyen vatandaşların en büyük sıkıntısı aşıların sağlık ocaklarında yapılamaması. Biontech aşıları saklama koşulu nedeniyle sadece devlet hastanelerinde yapılabiliyor. Aşı randevu sisteminde Biontech aşısı için randevu almak isteyenler aşılarını bir süre sonra sağlık ocaklarında yaptırabilirler.

Sağlık ocakları Biontech aşısı yapar mı?

Aşılama konusunda sağlık altyapısı güçlü olan Türkiye'de Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan büyük ASM'lerde ülke genelinde BioNTech aşılarının da yapılmasıyla toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranı çok daha kısa sürede tamamlanabilecek. Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde aşılama eş zamanlı olarak ülke genelinde başlatılacak.

2-8 derece arasında bir ay saklanabileceği belirtildi

Sağlık Bakanlığı yeni parti aşıların Türkiye getirilmesinin ardından toplumsal bağışıklama sürecinin hızlanması amacıyla saklama koşullarının sağlanabileceği aile sağlığı merkezlerinde BioNTech uygulanabilmesi konusunda harekete geçti. Şu an için değerlendirme sürecinde olan çalışma netleştiğinde uygulamaya ülke genelinde başlanacak. Daha önce (-80) derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında "2-8" derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini" açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.

Biontech aşı miktarı 120 milyon doza çıkacak

Aşı üreticileri Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile 60 milyon Covid-19 doz aşısı tedarik etmek için yeni bir anlaşma daha imzalandığını açıklandı. Açıklamada, anlaşmanın bir parçası olarak, Türkiye‘nin ayrıca 30 milyon ek aşı dozu opsiyonuna sahip olduğu bildirildi.

Pfizer ve BioNTech ile Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında 30 milyon doz aşı satışını düzenleyen ilk satış mukavelesi 25 Aralık 2020'de imzalanmıştı. Bugün imzalanan ikinci tedarik anlaşması çerçevesinde yıl boyunca Türkiye'ye teslim edilebilecek toplam miktar 120 milyon doza çıkacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.