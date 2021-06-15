Biontech mi iyi Sinovac mı? Biontech mi güvenli yoksa Sinovac mı güvenli?

Biontech mi iyi Sinovac mı? Bakan Koca yaptığı açıklama ile SGK kaydı olan tüm işçi ve memurların aşılanmasına başlandığını duyurdu. Milyonlarca kişi aşılam randevusu almak için E-Nabız ve MHR sistemine yüklenince sistemler çöktü. Biontech ve Sinovac aşıları arasında seçim yapamayan vatandaşlar Alman aşısı Biontech mi iyi yoksa Çin aşısı Sinovac mı iyi? sorularını soruyor. Peki Biontech ve Sinovac aşısı farkları neler? Biontech mi güvenli yoksa Sinovac mı güvenli? Hangisinin yan etkisi daha az? İşte vatandaşların kafasındaki soru işaretlerinin yanıtları...

Biontech mi iyi Sinovac mı? Bakan Koca yaptığı açıklama ile SGK kaydı olan tüm işçi ve memurların aşılanmasına başlandığını duyurdu. Milyonlarca kişi aşılam randevusu almak için E-Nabız ve MHR sistemine yüklenince sistemler çöktü. Biontech ve Sinovac aşıları arasında seçim yapamayan vatandaşlar Alman aşısı Biontech mi iyi yoksa Çin aşısı Sinovac mı iyi? sorularını soruyor. Peki Biontech ve Sinovac aşısı farkları neler? Biontech mi güvenli Sinovac mı güvenli? Hangisinin yan etkisi daha az? İşte vatandaşların kafasındaki soru işaretlerinin yanıtları...

Ülkemizde korona virüse karşı aşılama son zamanlarda iyice hızlandı. Çok büyük kitlenin de aşılanmasına bugün itibari ile başlandı. SGK kaydı olan tüm çalışanlar yaş sınırlaması olmadan aşı randevusu alarak aşılanabilecek. Son adımla birlikte milyonlarca kişinin bir kaç haftada aşılanması hedefleniyor. Aşı olacak kişiler de Biontech ve Sinovac aşıları arasında seçim yapamıyor. Peki Biontech mi iyi Sinovac mı? Biontech ve Sinovac aşısı farkları neler? Biontech mi güvenli yoksa Sinovac mı güvenli?

Biontech mi iyi Sinovac mı?

Korona virüs ile mücadelede insanların elindek en etkili silah aşı. Ülkemiz de koronaya karşı aşılamada birçok ülkeye örnek olacak bir performans gösteriyor. Aşı olmak için randevu alacak olan vatandaşlar da Biontech mi iyi Sinovac mı iyi sorusunu soruyor. Uzmanlar bu soruya kısa ve öz olarak yanıtlıyor. Uzmanlara göre iki aşı da güvenli. Aşılar korona virüs nedeniyle hasteneye yatma oranını ve ölüm oranını çok ciddi oranda düşürürüyor. Uzmanlar hem Biontech hem de Sinovac aşısının gönül rahatlığı ile olunabileceğini belirtti.

Biontech mi güvenli yoksa Sinovac mı güvenli?

Doç. Dr. Ümit Savaşçı Biontech mi güvenli yoksa Sinovac mı güvenli? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi. Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.

Aşılar arasındaki farklar neler?

1.İnaktif Aşılar

●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

●2-8°C'de saklanabilir.

●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.

●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları

●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.

●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.

●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.

●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.

●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.

●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

3.Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.

●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.

* Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.