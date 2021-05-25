Korona virüse karşı ülkemizde aşılamada en büyük payı Çin aşısı Sinovac alırken Biontech aşı sayısı da hızla artmakta. Biontech aşısı için saklama koşulları nedeniyle sadece devlet hastanelerinden randevu veriliyordu. Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni açıklama ile Biontech aşısının sağlık ocaklarında da yapılması için çalışmalara başlandığı açıklandı. Sağlık ocaklarında Biontech aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar da gelişmeler üzerine Biontech aşısı sağlık ocağında vurulur mu? Sağlık ocakları Biontech aşısı yapar mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Biontech aşısı yapılır mı? Biontech aşısı için sağlık ocağı randevusu alınır mı?

Korona virüs ile mücadelede en önemli silah olan aşılamada Türkiye 28 milyon dozdan fazla aşı yaptı. Ülkemizde aşılamada en büyük payı Çin aşısı Sinovac alırken Biontech aşı sayısı da hızla artmakta. Biontech aşısı için saklama koşulları nedeniyle sadece devlet hastanelerinden randevu veriliyordu. Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni açıklama ile Biontech aşısının sağlık ocaklarında da yapılması için çalışmalara başlandığı açıklandı. Sağlık ocaklarında Biontech aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar da gelişmeler üzerine Biontech aşısı sağlık ocağında vurulur mu? Sağlık ocakları Biontech aşısı yapar mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Biontech aşısı yapılır mı? Biontech aşısı için sağlık ocağı randevusu alınır mı?

Biontech aşısı sağlık ocağında vurulur mu?

Biontech aşısı olmak isteyen vatandaşların en büyük sıkıntısı aşıların sağlık ocaklarında yapılamaması. Biontech aşıları saklama koşulu nedeniyle sadece devlet hastanelerinde yapılabiliyor. Aşı randevu sisteminde Biontech aşısı için randevu almak isteyenler aşılarını bir süre sonra sağlık ocaklarında yaptırabilirler.

Sağlık ocakları Biontech aşısı yapar mı?

Aşılama konusunda sağlık altyapısı güçlü olan Türkiye'de Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan büyük ASM'lerde ülke genelinde BioNTech aşılarının da yapılmasıyla toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranı çok daha kısa sürede tamamlanabilecek. Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde aşılama eş zamanlı olarak ülke genelinde başlatılacak.

2-8 derece arasında bir ay saklanabileceği belirtildi

Sağlık Bakanlığı yeni parti aşıların Türkiye getirilmesinin ardından toplumsal bağışıklama sürecinin hızlanması amacıyla saklama koşullarının sağlanabileceği aile sağlığı merkezlerinde BioNTech uygulanabilmesi konusunda harekete geçti. Şu an için değerlendirme sürecinde olan çalışma netleştiğinde uygulamaya ülke genelinde başlanacak. Daha önce (-80) derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında "2-8" derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini" açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.