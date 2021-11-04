Sağlık Bakanlığı 2 doz Biontech aşısı olanlara 3. doz hatırlatma aşısı yapılacağını a açıkladı. Daha önce 2 doz mRNA (Biontech) olanlar kendilerine ne zaman 3. doz aşısı yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Biontech 3. doz kimlere yapılacak? Kaç gün sonra Biontech 3. doz yapılacak?

2. doz BioNTech aşısı yaptıranlara hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlanıyor. Sağlık Bakanı Koca, 2. dozun dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıkladı. 60 yaş üzerindekiler ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara 3. dozda öncelik tanınacak.

Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda bazı önemli kararların alındığını bildiren Koca, 4 Kasım'dan itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını açıkladı.

Biontech 3. doz kimlere yapılacak?

Bakan Koca 3. doz Biontech aşısı yapılmasına ilişkin şu bilgileri verdi;

"mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar, 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar."

Kaç gün sonra Biontech 3. doz yapılacak?

Biontech aşılarını tamamlayan vatandaşlara 3. doz hatırlatma dozu uygulanacak. Son aşı tarihi üzerinden 6 ay geçen vatandaşlara 3. doz aşı yapılacak.

Aşılama sağlık çalışanları ve kronik rahatsızlığı olanlar için başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişilerin bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.