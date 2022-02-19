Binnur Kaya hangi diziye dahil oldu? Binnur Kaya'nın yeni dizisi nedir?

Birçok kişi tarafından beğeniler ile karşılanan Kırmızı Oda'nın final yapmasıyla başrol oyuncusu Binnur Kaya, dizide canlandırdığı Doktor Hanım rolüyle başka bir dizinin kadrosuna dahil oluyor. Binnur Kaya hangi diziye dahil oldu? Binnur Kaya'nın yeni dizisi nedir? İşte detaylar...