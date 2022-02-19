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TIMETURK / GENEL / Binnur Kaya hangi diziye dahil oldu? Binnur Kaya'nın yeni dizisi nedir?

Binnur Kaya hangi diziye dahil oldu? Binnur Kaya'nın yeni dizisi nedir?

Birçok kişi tarafından beğeniler ile karşılanan Kırmızı Oda'nın final yapmasıyla başrol oyuncusu Binnur Kaya, dizide canlandırdığı Doktor Hanım rolüyle başka bir dizinin kadrosuna dahil oluyor. Binnur Kaya hangi diziye dahil oldu? Binnur Kaya'nın yeni dizisi nedir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-19 14:38:58
Binnur Kaya hangi diziye dahil oldu? Binnur Kaya'nın yeni dizisi nedir?

'Kırmızı Oda' dizisi final yapan Binnur Kaya, ekrana ara vermeden başka bir yapımla anlaştı. Oyuncu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisine dahil oldu.

Oyuncu yapımda yine 'Doktor Hanım' karakteriyle izleyenlerin karşına çıkacak. Fragmanı ortaya çıkan dizide Doktor Hanım'ın yanına giden Gülben'in "Acaba beni düzeltebilir misiniz?" sözleri dikkat çekiyor.

Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı Oda‘ya veda eden Kaya, “Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz.

Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı. .

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