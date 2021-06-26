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Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü
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Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köyde, bazı evlerde hasar oluştu.

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26.06.2021 10:16:23
Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı iller, dün saat 21.28'de depremle sallandı. Deprem, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Malatya, Bitlis ve Siirt'te hissedildi. Depremle birlikte Bingöl ve Elazığ'da bazı vatandaşlar panik içerisinde evlerinden çıktı.

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Bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Bingöl'ün Kiğı ilçesinin Aşağı Serinyer köyü yakınları, derinliğini ise 15.51 kilometre olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyü, büyüklüğünü de 5.3 olarak ölçtü.

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DÜŞÜP KOLUNU KIRDI

Depremde can kaybı yaşanmazken, Elazığı'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerindeki bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu. Kuşbayırı köyünde depreme evde yakalanan Elif Kaynak, sarsıntıyla birlikte paniğe kapılıp dıyarı çıkmaya çalışırken düşüp kolunu kırdı. Kaynak, su içtikten sonra namaz kılmak için ayağa kalktığında depreme yakalandığını belirterek, “O sırada deprem oldu ve sallandı her yer. Ben çıkmaya çalışırken düştüm ve kolum kırıldı" dedi. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Kaynak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evi hasar gören Şadiye Ülker de depreme komşusunun yanındayken yakalandığını söyledi. Deprem olurken önce komşusunu çekip kurtardığını ifade eden Ülker, "Deprem olurken ben komşumun yanındaydım. Deprem oldu. O esnada önce komşumu çekip çıkardım, ev başına yıkılmasın diye. Geldim, kendi evime baktım, içi yıkılmış. Jandarma gelip baktı, içeri girme dediler. Geceyi dışarıda geçirdim. Ama çok korktuk" diye konuştu.

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KÖYLÜLER GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Deprem sırasında panik yaşayan kimi vatandaşlar, hasar gören evlerinin çökme riskine karşı geceyi dışarda geçirdi. Türk Kızılay da, depremden etkilenen köylere giderek depremzedelere battaniye, su, meyve suyu, kek gibi ikramlık malzeme dağıttı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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