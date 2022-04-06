BinBin kiralama ücretleri 2022 | Binbin fiyatı ne kadar? Bin bin açılış ücreti ve dakika ücreti kaç TL? 10 dakika BinBin ücreti ne kadar olur? Günümüzde şehir içi ulaşımlarda elektrikli scooterlar bir hayli popüler hale geldi. İstanbul'da ve pek çok büyük şehirde vatandaşlar ulaşımlarını kiralanabilir scooter ile yapıyor. Ülkemizde son olarak BinBin adı altında yeni bir scooter kiralama firması faaliyete geçti. BinBin kullanmak isteyenler kiralama ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. BinBin için ilk başta bir açılış ücreti ödenek gerekiyor. Ardından dakika bazlı ücretlendirme yapılıyor. İşte 2022 BinBin ücretleri ve kiralama yöntemi...

BinBin kiralama ücretleri 2022 | Binbin fiyatı ne kadar? Bin bin açılış ücreti ve dakika ücreti kaç TL? Modern dünyada şehir içi ulaşım araçları da değişmeye başladı. İçten yanmalı motorların yerini elektrikli araçların almaya başladığı günümüzde elektrikli scooterlar da bir hayli popüler hale geldi. İstanbul'da ve pek çok büyük şehirde vatandaşlar ulaşımlarını kiralanabilir scooter ile yapıyor. Ülkemizde son olarak BinBin adı altında yeni bir scooter kiralam firması faaliyete geçti. BinBin kullanmak isteyenler kiralama ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. BinBin için ilk başta bir açılış ücreti ödenek gerekiyor. Ardından dakika bazlı ücretlendirme yapılıyor.

Dünyamız yeni teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyor. Elektrikli taşıtların çağı 2020'den sonra başladığı kabul ediliyor. Dünyanın pek çok ülkesi fosil yakıtlı araçların üretimine ve kullanımını ilerleyen tarihlerde yasaklayacağını açıkladı. Büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri olan trafik sıkışıklığı ile baş etmek için elektrikli scooterlar son zamanlarda pek çok kişi tarafından kulalnılıyor. Kirala, sür, park et mantığıyla pek çok kişinin işine yarayan bu araçlara ilgi gittikçe artıyor. İstanbul gibi Türkiye'nin büyük şehirlerinde faaliyete geçene BinBin scooter kiralama hizmeti oldukça yaygınlaştı. BinBin kullanmak isteyenler ücretini merak ediyor.

BinBin kiralama ücretleri 2022

Trafik çilesini keyife dönüştürmek isteyenlerin kullanmak istedği BinBin Scooter ücretleri belli oldu. 2022 yılında son güncelleme ile BinBin açılışta 1,99 TL ücret ödemek gerekiyor. Ardından dakika başına ise 1,29 TL ücretlendirme yapılıyor.

Binbin fiyatı ne kadar?

İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Samsun, Eskişehir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Adana, Gaziantep, Trabzon ve Diyarbakır gibi illerde bulunan BinBin kısa sürede sevildi. BinBin fiyatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022'de BinBin açılış fiyatı 1,99 TL olduğu duyuruldu. Ayrıca dakika başına da 1.29 TL ücret artışı oluyor.

10 dakika BinBin ücreti ne kadar olur?

10 dakika boyunca BinBin kullancak olanlar öncelikle 1,99 TL ücret ödemesi yapacak. Ardından dakika ücreti olarak 1.29 TL ödeneceği için 10 dakikada 12.9 TL ücret çıkacak. Yani toplamda 14.9 TL gibi ödeme yapılacak.

BinBin nasıl kiralanır?

İşe giderken, eve gelirken, sahilde gezerken, parkta turlarken, caddede dolaşırken ya da kampüste derse yetişmek için BinBin hep yanında.

Başlamak için App Store ve Google Play Store'dan BinBin uygulmasının indirilmesi gerekiyor.

Uygulamada yer alan haritayı kullanarak sana en yakın BinBin'i bulmanız gerekiyor.

BinBin'in üzerindeki QR kodu kameran ile okutarak kilidi açıp sürmek için hazır konuma getirebilirsin.

Sürüşünü bitirmek için haritada uygun olan bir alana park et, BinBin'i güvenli bir yere kilitle ve fotoğrafını çek. Sürüş sonu karşına çıkan ekrandan sürüşünün detaylarını görebilirsin.

BinBin hangi illlerde var?

Mevcutta hizmet verdiğimiz iller arasında İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Samsun, Eskişehir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Adana, Gaziantep, Trabzon ve Diyarbakır bulunmaktadır. Yeni açılan hizmet alanlarımız için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma!

BinBin kaç kilometre gidiyor?

BinBin ile tek bir sürüşte 35 km yol gidebilirsin.

BinBin hakkında

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş, Mikromobilite konusunda hizmet veren ve Çevreci Ulaşım anlayışını Türkiye'de uygulamak konusunda öncü olmayı hedefleyen yenilikçi bir firmadır. Yerli yazılım ve Mühendislik ile geliştirilen farklı tipteki araçların,şarj istasyonlarının ve hizmet verilen bölgelerde işletme yaparak varlığını sürdürmektedir.

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