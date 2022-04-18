Binance neden açılmıyor? Binance çöktü mü? Binance ne zaman düzelir? Yanlış veri türü hatası ne demek? Dünyanın en fazla kullanılan kripto para borsalarından olan Binance'te erişim problemi yaşanıyor. Binance sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar 'Yanlış veri türü hatası' uyarısı ile karşılaşıyor. Kripto para alımı ve satımı yapmak için bekleyen binlerce Türk kullanıcı Binance ne zaman düzelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Binance neden açılmıyor? Binance çöktü mü? Binance ne zaman düzelir? Yanlış veri türü hatası ne demek? sorularını yanıt aranıyor. Dünyanın en fazla kullanılan kripto para borsalarından olan Binance'te erişim problemi yaşanıyor. Binance sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Yanlış veri türü hatası" uyarısı ile karşılaşıyor. Kripto para alımı ve satımı yapmak için bekleyen binlerce Türk kullanıcı Binance ne zaman düzelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Binance neden açılmıyor?

Binance sistemine girişte sorun yaşandığı beliritliyor. Sistem kullanıcıları işlem sırasında veri türü hatası ile karşılaşırken konuyla ilgili Binance yetkililerinde bir açıklama yapılmadı.

Binance çöktü mü?

Binance'te güncelleme çalışması yapıldığı beliritliyor. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor. Uygulamada daha önce de benzer sorunlar yaşanmıştı ve açıklamada şöyle denilmişti:

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız, Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir."

Binance ne zaman düzelir?

Binance'te yaşanan problemin ne zaman giderileceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Binance nedir?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu.

Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı. .