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Binali Yıldırım’dan ‘rehavete kapılmayın’ uyarısı

Partisinin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan AK Partili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin henüz geçmediğini belirterek rehavete kapılmama uyarısı yaptı.

2 Saat Önce
2021-07-17 16:00:31
Binali Yıldırım’dan ‘rehavete kapılmayın’ uyarısı

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin henüz geçmediğini belirterek rehavete kapılmama uyarısı yaptı.

Binali Yıldırım, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiklerini hatırlattı. Salgın tehlikesinin henüz tam anlamıyla geçmediğini ifade eden Yıldırım, rehavete kapılmama uyarısı yaptı.

Kovid-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını anlatan Yıldırım, Bakan Koca ve ekibine teşekkür etti. Yıldırım, "Önümüzde yeni bir hedef var, güven ve istikrar. Güven ve istikrarla 2023'e, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne emin adımlarla yürümeye hazır mı Erzurum? Sayın Genel Başkanım, Erzurum hazır, bizler hazırız. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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