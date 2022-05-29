Türkiye'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden BİM'in tarihi geçmişi, son günlerde sıkça keşfedilmeye devam ediyor. BİM'in kurucularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki BİM ne zaman ve kimler tarafından kuruldu? İşte BİM market kurucuları...

Yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden biri olan BİM, son dönemde yasa dışı tekelleşme konusunda eleştiri odaklarının hedefi haline geldi. Geçmişte piyasadan daha ucuza ve kaliteli ürün satarak vatandaşların beğenisini kazanan BİM, şimdilerde tekelleşmeye ve fiyat istikrarı ile oynama suçlamasıyla eleştiriliyor. Bu gelişmelerin ardından BİM'in kuruluş ve kurucu üyeleri araştırılmaya başlandı.

BİM ne zaman, kim tarafından kuruldu?

1995 yılında Türkiye merkezli bir indirim market zinciri olarak kurulan kısa adıyla BİM, Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de perakende sektöründe en yüksek pazar payına sahip şirkettir. 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete geçmiş, 2005 yılında halka açılmıştır. 2015 yılında FİLE markasıyla süpermarketler alanında faaliyet gösteren ve daha fazla ürün çeşidinin satıldığı yeni modelini piyasaya sürmüştür.

BİM sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir?

1995 yılında perakende mağazası haline gelen BİM'in CEO'su ve kurucu ortağı Türk işadamı Mustafa Latif Topbaş'tır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile sık sık karıştırılan Mustafa Latif Topbaş'ın Kadir ile hiçbir akrabalığı yoktur.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına girdi. Daha sonra muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yaptı.

Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu'nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)'in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer aldı. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev aldı. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mustafa Topbaş, 1996 yılında Ülker ailesi ile ortak olarak Ak Gıda‘yı kurdu.

Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker'in torunu Ali Ülker ile evlidir.

BİM market kurucuları ve şuandaki sahipleri şu şekildedir:

İcra Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş

İcra Kurulu Üyesi, COO ve GPC Başkanı Galip Aykaç

İcra Kurulu Üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu

Operasyon Komitesi Üyesi Ürfet Nacar

Operasyon Komitesi Üyesi İlkay Zengin

Operasyon Komitesi Üyesi ve GPC Üyesi Tolga Şahin

Operasyon Komitesi Üyesi Uğur Kıvrak

Operasyon Komitesi Üyesi Murat Dalgıç

Operasyon Komitesi Üyesi Faruk Öztürk

Operasyon Komitesi Üyesi Umut Baba

Satınalma Genel Müdürü ve GPC Üyesi Aynur Çolpan

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