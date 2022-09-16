Bim aktüel bu hafta neler var? 16 Eylül Cuma Bim aktüel afişi

Bim aktüel bu hafta neler var? Beklenen Bim afişi yayımlandı. Her cuma günü farklı ürünlerin satışını yapan BİM, bu hafta da yeniliklerle dolu. İşte 16 Eylül Cuma Bim aktüel afişi...