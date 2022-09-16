DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2902 ₺

EURO

18,3094 ₺

ALTIN

984,12 ₺

BİST

3.372,71 ₺

TIMETURK / GENEL / Bim aktüel bu hafta neler var? 16 Eylül Cuma Bim aktüel afişi

Bim aktüel bu hafta neler var? 16 Eylül Cuma Bim aktüel afişi

Bim aktüel bu hafta neler var? Beklenen Bim afişi yayımlandı. Her cuma günü farklı ürünlerin satışını yapan BİM, bu hafta da yeniliklerle dolu. İşte 16 Eylül Cuma Bim aktüel afişi...

5 Saat Önce
2022-09-16 12:00:20
Bim aktüel bu hafta neler var? 16 Eylül Cuma Bim aktüel afişi

Beklenen Bim afişi yayımlandı. Her cuma günü farklı ürünlerin satışını yapan BİM, bu hafta da yeniliklerle dolu. İşte 16 Eylül Cuma Bim aktüel afişi...

Bim aktüel bu hafta neler var?

16 Eylül Cuma Bim aktüel afişi, aşağıdaki indirimleri kapsıyor. 16 Eylül Cuma günü ürünleri raflarda görebilirisniz.

bim aktüel 16 eylül

bim aktüel 16 eylül 1

bim aktüel 16 eylül 2

bim aktüel 16 eylül 3

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş