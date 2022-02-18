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TIMETURK / GENEL / Bim 18 Şubat broşürü | Bim aktüel güncel ürünler | Bu hafta Bim'e ne geldi?

Bim 18 Şubat broşürü | Bim aktüel güncel ürünler | Bu hafta Bim'e ne geldi?

Bim 18 Şubat broşürü | Bim her hafta indirimli ürünlerini mağazalarında vatandaşlara sunuyor. Bu cuma günü de birçok ürün Bim mağazalarına geldi. Peki ama bu hafta Bim'e ne geldi? İşte Bim aktüel...

2 Saat Önce
2022-02-18 15:01:44
Bim 18 Şubat broşürü | Bim aktüel güncel ürünler | Bu hafta Bim'e ne geldi?

Bim her hafta indirimli ürünlerini mağazalarında vatandaşlara sunuyor. Bu cuma günü de birçok ürün Bim mağazalarına geldi. Peki ama bu hafta Bim'e ne geldi? İşte Bim aktüel...

Bim aktüel güncel ürünler

Bu hafta Bim'e ne geldi? Bim broşürlerinde bu hafta hobi malzemeleri ve teknolojik mutfak gereçlerine ağırlık verildiği görülüyor.

Bim 18 Şubat broşürü

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