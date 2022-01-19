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TIMETURK / GENEL / Billur Kalkavan: Aldatılmak kadınlarımızın eksikliğinden kaynaklanıyor

Billur Kalkavan: Aldatılmak kadınlarımızın eksikliğinden kaynaklanıyor

Daha önce yaptığı “Zengin çocuğu olmak zor bir şey” açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Billur Kalkavan, bu kez de aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyledi. Kalkavan, “Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar” dedi.

2 Saat Önce
2022-01-19 14:34:42
Billur Kalkavan: Aldatılmak kadınlarımızın eksikliğinden kaynaklanıyor

Oyuncu Billur Kalkavan, Özlem Esra Adakul'un sunduğu 'Pembe Masa' programına katıldı. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programında kullandığı 'Zengin çocuğu olmak zor bir şey' ifadeleriyle dikkat çeken Kalkavan, bu kez de hemcinslerini ve ilişkilerdeki kıskançlıkları eleştirdi.

Daha önce yaptığı “Zengin çocuğu olmak zor bir şey” açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Billur Kalkavan, bu kez de aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyledi.

Kalkavan, “Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar” dedi.

Pembe Masa programına konuk olan Kalkavan, şunları kaydetti:

“Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak. Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder, ne kadar güzel yemek yaptığından. Ben diyorum ki cinsellikten konuşalım mı? Çünkü hayatın en önemli konularından biri. Yemek yapmaktan bile daha önemli aslında bence. Kadınlarımızın eksiklerinden dolayı birazcık bu aldatılma olayı diyeceğim. Kızacaklar bana. Kafalar doldurulacak. Ben cinsiyetçi olarak ayırmaktan hoşlanmıyorum ama insan kendini geliştirecek.”

Kadınların erkeklere yönelik baskı ve kıskançlıklarını da eleştiren Kalkavan, “Herkes herkese her şeyi anlatmak zorunda değil” dedi; şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar şeyi istiyor ya ‘Gel bana her şeyi anlat.' Onun bir özel hayatı var. Ben hiç evimde, ailemde kıskançlık görmedim. Birtakım şeyleri sana ailen pompalıyor maalesef Türkiye'de. ‘Seven kıskanır' diye bir laf var. Ama diyorum ki iki duygunun birbiriyle alakası bile yok. Görüyorum ki kediler de birbirlerini kıskanıyor. Annem de asla böyle bir şey olmazdı. Hatta derdi ki ‘Ben babanla evlendiğimde sevgililerinden, metreslerinden ayrılması bir sene sürdü. Bir sürü metresi vardı babanın.' Çünkü bekar, zengin, karizmatik bir adammış. Annem diyor ki ararlardı geleyim diye. Şimdi ben bunları dinleyerek büyüdüm. Babamın ilk karısı Türkiye'ye geldiğinde onun adına davetler verilirdi. Çok severdi de bizi. Bu rahatlıkla yaşadığım için nasıl büyüteyim ki o duyguyu. Hiçbir şeyi de kıskanmam ne parayı, ne mülkü, ne de mücevheri.” .

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