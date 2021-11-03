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TIMETURK / GENEL / Bill Gates Türkiye'den arsa mı alacak? Bill Gates nereden arsa aldı?

Bill Gates Türkiye'den arsa mı alacak? Bill Gates nereden arsa aldı?

Bill Gates Türkiye'den arsa mı alacak? Bill Gates nereden arsa aldı? Uzun süredir süper lüks yatı ile Türkiye sahillerinde tatil yapan Bill Gates ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. New York Post‘un Bill Gates‘e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Microsoft’un kurucusu ABD'li milyarder iş adamının Türkiye'de arsa baktığı iddia edildi.

1 Saat Önce
2021-11-03 16:45:46
Bill Gates Türkiye'den arsa mı alacak? Bill Gates nereden arsa aldı?

Bill Gates Türkiye'den arsa mı alacak? Bill Gates nereden arsa aldı? Uzun süredir süper lüks yatı ile Türkiye sahillerinde tatil yapan Bill Gates ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. New York Post‘un Bill Gates‘e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder iş adamının Türkiye'de arsa baktığı iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda 27 yıllık eşinden boşanan Bill Gates anlaşmalı ayrılığı ile eşine milyarlarca dolarlık hisse verdiği haberleri ile gündeme gelmişti. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in son haftalarda Türkiye kıyılarında ultra lüks yatı ile tatil yapıyordu. Bu tatil ABD basının dikkatini çekti ve uzun tatilin nedeni araştırılmaya başlandı. New York Post'a konuşan Bill Gates'e yakın kaynaklardan çok şaşırtan bir açıklama geldi.

Bill Gates Türkiye'den arsa mı alacak?

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da aralarında olduğu yakın arkadaşlarıyla Ege ve Akdeniz kıyılarında doğum gününü kutlayan ve lüks teknede tatil yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Türkiye'den arsa alma planları olduğu ortaya çıktı. New York Post‘un Bill Gates‘e yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ünlü milyarder sürdürülebilir tarım projesi için arsa bakıyor. Gelecekte yaşanacak sorunları aşmak için modern tesislere ihtiyaç olduğunu düşünen Gates, olası açlık sorunlarının önüne geçmek için hazırlıklı olmak istiyor. Arsa alımı iddiaları ise henüz doğrulanmış değil. Geçtiğimiz senelerde de Bill Gates ile ilgili Türkiye'den arsa alıyor haberleri çıkmıştı ve bu haberler de doğrulanmamıştı.

Bill Gates kimdir?

William Henry "Bill" Gates 28 Ekim 1955 yılında dünyaya geldi. Bill Gates, Amerikalı girişimci, yazılımcı, yazar, yatırımcı ve iş adamı.

Bill Gates, Dünya'nın en zengin insanlarından biri olarak bilinir.

Evinin büyüklüğü 6100 m²'dir. Gates'in evinde bir sualtı müzik sistemi ile 18 metrelik yüzme havuzu, 230 metrekarelik bir spor salonu ve 93 metrekarelik yemek odası bulunmaktadır. Evinde ünlü ressam Da Vinci'nin el yazma kitaplarını bulundurmaktadır. Saniyede 230$ kazanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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