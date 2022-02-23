Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? 23 Şubat Salı günü yani bugün yapılacağı açıklanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Maske yasaklarına dair önemli kararların alınması beklenen toplantının neden ertelendiği ise merak konusu oldu.

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? 23 Şubat Salı günü yani bugün yapılacağı açıklanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Maske yasaklarına dair önemli kararların alınması beklenen toplantının neden ertelendiği ise merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?

Bilim kurulu toplantısının neden ertelendiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen açıklamalara göre toplantı 1 Mart'a ertelendi.

Maske yasağı ile ilgili karar bekleniyordu

Sağlık bakanı fahrettin koca, bazı avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin, "gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" dedi. .