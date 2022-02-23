DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye’den Yunanistan'a nota!
Feray Yelmen kimdir? Feray Yelmen tutuklandı mı? Feray Yelmen olayı nedir?
Almanya: Putin’in sözleri birbirini tutmuyor
Nota nedir neden verilir? Protesto notası nedir? Nota verilmesi ne anlama gelir?
Erdoğan: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır
Erdoğan’dan S-400, F-35 ve F-16 açıklaması
Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Ukrayna, Rusya'dan güvenlik garantisi istedi
İkinci 'İyilik Treni' Afganistan'da
Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV indirimiyle ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı
Metin Yüksel unutulmadı
Ukraynalılara ‘Rusya'yı acil terk edin’ çağrısı
İsrail, Rusya'nın adını vermeden Ukrayna açıklaması yaptı
Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi
Rus rublesi tekrar düşüşe geçti

TIMETURK / GENEL / Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? 23 Şubat Salı günü yani bugün yapılacağı açıklanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Maske yasaklarına dair önemli kararların alınması beklenen toplantının neden ertelendiği ise merak konusu oldu.

37 Dakika Önce
2022-02-23 18:00:20
Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? 23 Şubat Salı günü yani bugün yapılacağı açıklanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Maske yasaklarına dair önemli kararların alınması beklenen toplantının neden ertelendiği ise merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?

Bilim kurulu toplantısının neden ertelendiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen açıklamalara göre toplantı 1 Mart'a ertelendi.

Maske yasağı ile ilgili karar bekleniyordu

Sağlık bakanı fahrettin koca, bazı avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin, "gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş