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TIMETURK / GENEL / Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi? Toplantı iptal mi oldu? Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi? Toplantı iptal mi oldu? Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi? Toplantı iptal mi oldu? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün yapılacak? Maske yasaklarının kalkması kararının alınması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 20 Nisan Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak son dakika açıklamasına göre toplantının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

13 Dakika Önce
2022-04-20 10:24:25
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi? Toplantı iptal mi oldu? Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?

Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi? Toplantı iptal mi oldu? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün yapılacak? Maske yasaklarının kalkması kararının alınması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 20 Nisan Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak son dakika açıklamasına göre toplantının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Koronavirüs salgının simgesi haline gelen maskelerden artık yavaş yavaş kurtulma vakti geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske yasaklarına dair yeni kararların kapıda olduğunu açıklamıştı. Koca açıklamasında "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz."

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?

Bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısının 'en önemli toplantı' olacağını söyleyen Bakan Koca "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." dedi.Gözler Bakan Koca'nın açıklamasın ardından yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrilmişti. Son dakika duyurusuna göre Bilim Kurulu toplantısı ertelendi.

Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi?

Sağlık Bakanı Koca son dakika duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Koca açıklamasında "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" dedi.

Bilim Kurulu Toplantısı iptal mi oldu, ne zaman yapılacak?

20 Nisan'da yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı iptal olmadı, ertelendi. Bilim Kurulu Toplantısı bir hafta sonraya yani 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi. .

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