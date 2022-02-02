Bilgisayar vergi indirimi | Bilgisayar, tablet, laptop ucuzlayacak mı? Bilgisayara vergi indirimi gelecek mi? Teknoloji ürünlerin fiyatı döviz kurlarında yaşanan artış sonrası adeta uçuşa geçti. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu almak son gelen zamlardan sonra neredeyse imkansız hale geldi. Trabzon'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan teknolojik ürünlerde vergi indirimi yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında ''Sevgili kardeşimizin bu talebinin bize maliyetiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım.' dedi.

Bilgisayar vergi indirimi | Bilgisayar, tablet ucuzlayacak mı? Bilgisayara vergi indirimi gelecek mi? Teknoloji ürünlerin fiyatı döviz kurlarında yaşanan artış sonrası adeta uçuşa geçti. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu almak son gelen zamlardan sonra neredeyse imkansız hale geldi. Trabzon'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan teknolojik ürünlerde vergi indirimi yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında ""Sevgili kardeşimizin bu talebinin bize maliyetiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım." dedi.

Bilgisayar, cep telefonu ve tablet fiyatları son zamanlarda oldukça arttı. Döviz kurlarında yaşanan artışa paralele olarak teknolojik ürünlerin fiyatları da yükselişe geçti. Cep telefonu, bilgisayar, ta blet almak neredeyse imkansız hale geldi. Bu durumdan en çok da gençler şikayetçi. Trabzon'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan onların sorularını yanıtadı. Gençlerin teknolojik ürünlerde vergi inidirimi yapılıp yapılmayacağı sorusuna Erdoğan'dan flaş cevap geldi. Peki bilgisayar, tablet, laptop ucuzlayacak mı? Bilgisayara vergi indirimi gelecek mi?

Bilgisayara vergi indirimi gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi yapılıp yapılmayacağı soruldu. Erdoğan açıklamasında "Sevgili kardeşimizin bu talebinin bize maliyetiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım." dedi.

Bilgisayar, tablet ucuzlayacak mı?

Teknoloji ürünlerde vergi indirimi olursa bilgisayar, tablet ve cep telefonu fiyatlarında aşağı çekilme olacaktır. Bilgisayar fiyatları artan döviz kurları ile birlikte son aylarda zirve yapmıştı. Cep telefonu ve bilgisayar almak isteyenler vergi indirimi yapılıp yapılmayacağını bekliyor.

Cep telefonu ÖTV ne kadar?

Cep telefonlarına (ÖTV) Özel Tüketim Vergisi ödeniyor. Alınan her cep telefonuna vergi olarak ÖTV veriliyor. 2019 yılından itibaren cep telefonlarında farklı ötv uygulamasına geçildi. Buna göre fiyatlarına göre cep telefonlarından farklı oranlarda ÖTV alınıyor.

640 TL ve altı cep telefonu alımında ÖTV oranı %25,

640 TL'nin üzerinde ancak 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonu alımında ÖTV oranı %40,

1.500 TL'nin üzerindeki cep telefonu alımında ÖTV oranı %50 olmuştu. .