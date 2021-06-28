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Bilgehan Bilge kimdir? Dr. Bilgehan Bilge nereli kaç yaşında?

Bilgehan Bilge kimdir? Son günlerde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Dr. Bilgehan Bilge'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. 2012 Yılında Skolyoz ameliyatlarında Dünyada ilk kez “Lateral Modüler Plaklar ile Skolyozun Düzeltilmesi” Cerrahisini gerçekleştiren Bilgehan Bilge kimdir? İşte Dr. Bilgehan Bilge hayatı ve biyografisi...

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Google News - Timeturk
28.06.2021 09:25:12
Bilgehan Bilge kimdir? Dr. Bilgehan Bilge nereli kaç yaşında?

Bilgehan Bilge kimdir? Son günlerde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Dr. Bilgehan Bilge'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. 2012 Yılında Skolyoz ameliyatlarında Dünyada ilk kez “Lateral Modüler Plaklar ile Skolyozun Düzeltilmesi” Cerrahisini gerçekleştiren Bilgehan Bilge kimdir? İşte Dr. Bilgehan Bilge hayatı ve biyografisi...

Bilgehan Bilge kimdir?

04.04.1966 Eskişehir Doğumludur. Bilgehan Bilge Türkiye'nin önde gelen doktorları arasındadır. Bilgehan Bilge son korona virüs salgını sonrası yaptığı açıkalmalar ile gündeme gelmiştir.

Bilgehan Bilge Mesleki ve İdari Görevleri:

Mardin / Midyat Sağlık Ocağında mecburi hizmetini Pratisyen Hekim olarak tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimi aldı.

Bodrum Yücelen Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahı ve hastanenin Kurucu Başhekimliğini yaptı.

Çanakkale Anadolu Hastanesi, Özel Bodrum Hastanesi ve İstanbul Kolan Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahı olarak görev aldı.

Universal-Alman Hastanelerinde Yönetici olarak çalıştı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak ders vermektedir.

Mesleki Deneyim ve Uygulamalar:

1990-1997 Yılları arasında temel Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi eğitimi yanında;

Nd-YAG Lazer ve Nucleotom teknolojileri ile bel ve boyun fıtığı tedavisi eğitimi,

Beyin tümörlerinde ultrasonik aspiratör CUSA kullanımı, Omurga Cerrahisinde HSD kullanımı eğitimleri aldı.

Beyin ve Omurga cerrahisi ameliyatlarının resmedilmesi (İllüstrasyon) eğitimi gördü.

Mesleki Geçmişim:

1997 yılında Ho-Lazer ile Avrupada ilk defa boyun fıtığı operasyonunu gerçekleştirdi. Aynı yıl, aynı teknoloji ile Türkiyede ilk bel fıtığı operasyonunu uyguladı.

1997-1999 Yılları arasında Muğla ilinin ilk Serebral Anevrizma (Beyin Damarlarında baloncuk oluşmasına bağlı kanama.)ameliyatlarını, Omurga kırıklarının vida tekniği ile tamiri ve Skolyoz ameliyatlarını gerçekleştirdi.

2003 yılında Radyofrekans Nükleoplasti tekniği ile Türkiye'nin ilk Boyun Fıtığı Ameliyatını gerçekleştirdi. Yine aynı teknolojinin uygulanması konusunda Konya, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta illerinde Üniversite ve Diğer Hastanelerde eğitim verdi.

2012 Yılında Skolyoz ameliyatlarında Dünyada ilk kez “Lateral Modüler Plaklar ile Skolyozun Düzeltilmesi” Cerrahisini gerçekleştirdi.

Dr. Bilgehan Bilge'nin Uluslar arası ve Ulusal toplam yirmisekiz deneysel çalışma, bilimsel yayın ve bildirisi bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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