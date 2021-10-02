Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya kimdir? Kemal Kızılkaya nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Bilecik'in Valisi değişti. Bilecik ilinin yeni valisi Kemal Kızılkaya oldu. Daha önce yerel yönetimlerde oldukça tecrübesi olan Kemal Kızılkaya'nın kim olduğu ve nereli olduğu Bilecikliler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın hayatı ve biyografisi...

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya kimdir? Kemal Kızılkaya nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Bilecik'in Valisi değişti. Bilecik ilinin yeni valisi Kemal Kızılkaya oldu. Daha önce yerel yönetimlerde oldukça tecrübesi olan Kemal Kızılkaya'nın kim olduğu ve nereli olduğu Bilecikliler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın hayatı ve biyografisi...

Bilecik'in Valisi değişti. 2 Ekim 2021'de yayımlanan atama kararlarına göre Bilecik'in yeni valisi Kemal Kızılkaya oldu. Daha önce bir çok yerel yönetimlerde başarılı şekilde görev alan Kemal Kızılkaya'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın hayatı ve öz geçmişi;

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya kimdir?

Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır. İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde Yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ) eğitimini tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görevine 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Sırası ile;

2002 - 2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,

2002 - 2004 Kars Akyaka Kaymakamı,

2004 - 2007 Mardin Vali Yardımcısı,

2007 - 2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,

2010 - 2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,

2013 - 2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,

2016 - 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

19.08.2021 tarihinde 2021/412 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı olarak atanmıştır.

Kemal Kızılkya 2 Ekim'de yayımlanan atama kararlarına göre Bilecik ili valiliğine atanmıştır.

Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin 2014/05 kararı ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilen KIZILKAYA, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.