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TIMETURK / GENEL / Bilecik'te bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi

Bilecik'te bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi

Bilecik'te, apartman bahçesindeki Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 9 bin yıllık olduğu değerlendirilen bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

5 Saat Önce
2021-08-06 16:12:32
Bilecik'te bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi

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BİLECİK'te, apartman bahçesindeki Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 9 bin yıllık olduğu değerlendirilen bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

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Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide görülen seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kazı çalışmaları sona erdi. Kazı çalışmalarında son olarak 9 bin yıl öncesine ait bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı. Parmak izinin Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Kazı çalışmaları sonlanan Bilecik Bahçelievler neolitik yerleşmesinde bulunan 9 bin yıllık hayvan figürleri, kendisini yapan ustanın parmak izini barındırıyor. Batı Anadolu'nun en eski insan izi, yakında Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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