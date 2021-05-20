Tüm yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Avukat Bilal Temel'in de AK Parti'nin adayları listesinde yer aldığı iddia edildi. Peki Bilal Temel kimdir? Bilal Temel nereli kaç yaşında?

Tüm yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Avukat Bilal Temel'in de AK Parti'nin adayları listesinde yer aldığı iddia edildi. Peki Bilal Temel kimdir? Bilal Temel nereli kaç yaşında?

Tüm yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde çalışmalarını hızlandırmış ve alt komisyon tarafından rapor hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 7 Haziran'da görev süresi sona erecek 11 üyesinden 7'si için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) seçim yapılacak.

Av. Bilal Temel kimdir?

1972 yılında Manisa'nın Demirci İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Demirci'de tamamladı.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu, yönetici olarak görev aldı.

Mesleki ve Sosyal bir çok sivil toplum kuruluşunda görevleri olan Bilal Temel, Hukuk Öğrencilerine yönelik eğitim amaçlı, Adalet Gönüllüleri Derneği (ADALETDER) Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Ankara Barosuna bağlı serbest avukat, arabulucu ve uzlaştırmacı olarak çalıştı.

2001 yılından bu yana Ak Parti içinde siyasi faaliyetlerini yürüten Bilal Temel, 2006 - 2014 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde; Ak Parti Ankara İl Seçim İşleri Başkanı - İl Başkan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Aday İl Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur.

17/01/2019 tarihinde 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Sn. Temel, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Uzlaşı sağlandı

Anayasa ve Adalet Karma Alt Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek üyelerin belirlenmesi amacıyla toplandı. Yapılan görüşmeler sonrası Meclis tarafından seçilecek 7 üyeden 4'ünün Cumhur İttifakı, 3'ünün ise Millet İttifakı tarafından belirlenmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Komisyon başvuru yapan 115 adayın sayısını, seçilecek 7 üyenin 3 katı olan 21'e indirecek. Ardından Meclis Genel Kurulu'nda her bir üyelik için ayrı ayrı seçim yapılacak. İlk turda seçilebilmek için 400, ikinci turda seçilebilmek için ise 360 oy gerekecek. İlk iki turda yeterli sayıya ulaşılamazsa en çok oy alan iki aday arasında kura çekilecek.

HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak

Genel Kurul'da seçim, aynı usul ve oranlar gözetilerek gelecek hafta yapılacak. 7 Haziran'a kadar belirlenecek 11 üyenin 4'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. HSK'nın yeni üyeleri 4 yıl görev yapacak.

AK Parti'nin adayları

Sabah'ın iddiasına göre Meclis'e gönderilen listeye göre, avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.