Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses şarkıları hangileri? Son zamanların en popüler müzisyenleri arasında yer alan Bilal Sonses'in kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Son olarak Gökhan Çınar’ın YouTube programı 'Katarsis'e konuk olan ve geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Bilal Sonses 'İçimdeki Sen' şarkısının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Aldatıldığını söyleyen Bilal Sonses 'Bu olay bana 200-250 şarkı yazdırdı' dedi. İşte Bilal Sonses'in hayatı ve biyografisi...

Müzik dünyasının son zamanlardaki en popüler isimlerinden biri olan Bilal Sonses hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses şarkıları hangileri? gibi sorularının sıkça sorulmaya başladığı dönemde Bilal Sonses Gökhan Çınar'ın YouTube programı 'Katarsis'e konuk oldu. Sonses yaptığı açıklamda aldatılmanın verdiği acının yüzlerce şarkı yazmasına nden olduğunu belirtti. Bilal Sonses açıklamasında "Bu şarkının özünde aşk ve aldatılma meselesi var. O olayı yaşadığımda daha 16 yaşındaydım. Bu duyguları çok yoğun yaşadığım bir dönemdi. Bu olay bana 200-250 şarkı yazdırdı. ‘İçimdeki Sen' bunlardan sadece biriydi. İnsanlar sadece bunu duydu" dedi.

Bilal Sonses kimdir?

Bilal Sonses 28 Ekim 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Fatih'te doğup büyüyen Bilal Sonses Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.

Eğitimini Fatih'te tamamlayan Bilal Sonses Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesinden mezun olmuştur.

Lise eğitiminden sonra üniversite eğitimi için Çanakkale'ye gitmiştir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde iki yıllık ön lisans programını tamamlayan Bilal Sonses ardından Düzce Üniversitesi'ne kayıt olmuş ve eğitim hayatına burada devam etmiştir.

Bilal Sonses ünlü isimlerle yaptığı düetlerle adından söz ettirdi.

Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader adındaki düeti Youtube'da 104 milyon izlenmeye ulaştı.

Tuğçe Kandemir'le de düet yapan Bilal Sonses'in bu şarkısı da 140 milyon izlenmeye ulaştı.

Müzik kariyerine ilk olarak 2015 yılında YouTube'da başladı ve kanalında tanınmış Türkçe şarkıların cover versiyonlarını seslendirdi.

Kısa bir süre sonra bu müzik kayıtlarının yayınlanmasıyla geniş bir kitleye tanındı.

Çıkışını 2017'nin sonunda "I Have a Kiss" single'ı ve aynı adlı EP'si ile yaptı.

Yıldız Tilbe, Bengü, Ziynet Sali, Reynmen veya Tuğçe Kandemir ile çalışmıştır.

Mustafa Ceceli, Murat Boz veya Ebru Yaşar için şarkılar yazıp yapımcılığını üstlendi.

Bilal Sonses eserleri

Murat Boz – "Can Kenarım"

Ebru Yaşar – "Kalmam"

Mustafa Ceceli – "Bedel"

Reynmen – "Hevesim Yok"

Ömer Başdoğan - "Yanarsın ve Kanarsın"

Sevgi Fırat - "Müstehak"

Pınar Süer - "Sana Bir Şey Olmasın"

Özge Şafak - "Geçmişi Araladım"

Ahsen Almaz - "Yak"

Burak Akagün - "Eden Bulur"

Haydar Yılmaz ft. İrem Öztürk - "Yanarım"

Ömer Başdoğan - "Şahane Hayaller"

Mustafa Ceceli ft. JİNE - "İmtiyaz"

Bilal Sonses Single'ları

"İki Kelime" (2016)

"Öpesim Var" (2017)

"Yak" (2018)

"İçimdeki Sen" (ft. Tuğçe Kandemir) (2018)

"İkimiz de Bilemedik" (2019)

"İnat Keçi" (2019)

"İçimden Gelmiyor" (ft. Bengü) (2019)

"Sevme" (2019)

"Sen Aldırma" (ft. Reynmen) (2019)

"Neyim Olacaktın?" (2019)

"Cennetten Çiçek" (2019)

"Sende Kaldı Yüreğim" (ft. Derya Bedavacı) (2020)

"Sonu Gelmez" (ft. Seda Tripkolic) (2020)

"Yara" (ft. Ziynet Sali) (2020)

"Görmedim Sen Gibi" (2020)

"Nefret" (2020)

"Geç Değil" (ft. Rozz Kalliope) (2020)

"Çat Kapı" (2020)

"Hasbelkader" (ft. Yıldız Tilbe) (2020)

"Sebepsiz Boş Yere" (2021)

"Şimdiki Aklım" (2021)

"Dayanırım" (Arda Han ile) (2021)

"Bu Aşkta Zararım Var" (2021)

"Söz Verdim" (2021)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.