Bıçağa limon sürüp soğan doğrarsanız...

Mutfakta yemek hazırlarken işinizi kolaylaştıracak ve hazırladığınız yemeklerin lezzetini katlayacak birçok püf nokta var. Sizler için mutfakta işinize yarayacak bazı püf noktalar paylaşacağız...



Mutfakta yemek hazırlarken işimizin kolaylaşmasını ve hazırladığımız yemeklerin çok daha lezzetli olmasını sağlayan birçok püf nokta var. Bunları bilirsek adeta şef edasıyla yemekler yapabilir ve herkesi kendimize hayran bırakabiliriz. Gelin bu püf noktaları öğrenmeye başlayalım...

Mutfakta işimize yarayacak bazı püf noktalar

Mantarların tadını kaybetmemek ve üzerindeki bakterilerin içine işlemesini önlemek için onları yıkamamalı nemli bir kağıt havluyla veya yumuşak bir fırça yardımıyla temizlemelisiniz. Suyla yıkamak mantarın lezzetinin suyla birlikte akıp gitmesine neden olacaktır, unutmayın.

Didiklenmiş tavuk pilava, çorbalara, salatalara çok yakışır. Hatta ondan tavuk göğsü tatlısı bile yapılır. Fakat tavuk didiklemek oldukça zahmetli bir iştir. Tavuğu kolay bir şekilde didiklemek istiyorsanız haşlanmış tavuk göğüslerini bir kap içerisine aldıktan sonra mikseri en düşük seviyede çalıştırarak tavuklarınızı karıştırabilirsiniz. Mikser darbeleri sayesinde tavuk göğsü çok kısa bir süre içerisinde didiklenecektir.

Yemeğin tuzunu fazla kaçırırsanız ocağın altını kapatın ve tencerenin içerisine bir parça patates veya bir parça patlıcan koyun. Patlıcan ve patates on dakika kadar tencerenin içerisinde beklerse fazla tuzu içerisine çekecek ve yemeğinizi kurtaracaktır. Daha sonra içinden patatesi ve patlıcanı çıkartarak yemeği pişirmeye devam edebilirsiniz.

Yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu anlamak için bir kase su size yeterli olacaktır. Su dolu kasenin içerisine koyduğunuz yumurta dibe batıyorsa ve tabana değiyorsa bu gayet taze olduğu anlamına gelir. Eğer yumurtayı kaseye koyar koymaz yüzeye yükseliyorsa bayattır.

Evde hazırladığınız hamburger köftesinin üzerine koyduğunuz peynirin güzel bir şekilde erimesini istiyorsanız peyniri koyduktan sonra tavaya biraz su ekleyin ve kapağı kapatın. Suyun çıkardığı buhar sayesinde peynir çok güzel bir şekilde eriyecektir.

Soğanları doğramadan önce kesme tahtasına veya bıçağa limon suyu sürün. Bu işlem sayesinde soğan doğrarken gözleriniz yanmayacaktır. Aynı zamanda ortadan ikiye böldüğünüz soğan uzun süre taze kalsın istiyorsanız soğanın kesik tarafının üzerine margarin sürüp buzdolabına koyun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.