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TIMETURK / GENEL / Biberiye migren ağrılarını hafifletiyor

Biberiye migren ağrılarını hafifletiyor

Biberiye dört mevsim yeşil kalabilen bir bitkidir. Tazesi, kurusu ve yağı kullanılabilir. Peki biberiyenin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Gelin birlikte öğrenelim...

19 Dakika Önce
2022-01-19 00:29:13
Biberiye migren ağrılarını hafifletiyor


Etlerin marinasyonunda, sebze ve balık yemeklerinde hatta salatalarda dahi kullanılabilen biberiyeyi eminiz ki siz de duymuşsunuzdur. Biberiye dört mevsim yeşil kalabilen, kendine özgü bir tada ve keskin bir aromaya sahip bir bitkidir. Tazesi, kurusu kullanılabildiği gibi yağından da faydalanılabilir.

Biberiyenin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Biberiyenin içerisinde bol miktarda karnosik asit bulunur. Bu madde beynimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına önemli bir rol üstlenir. Dolayısıyla sağlam bir hafızaya da sahip olmamıza yardımcı olur. Düzenli bir şekilde biberiye tüketen insanlar, yaşları ilerlese dahi Alzheimer hastalığına yakalanma riskleri düşüktür.

Beynimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan biberiye migren ağrılarına da iyi gelmektedir. Migren ağrıları baş gösterdiği zaman içilen biberiye çayı ağrıların hafiflemesine ve tamamen kesilmesine yardımcı olabilir. Bunun için su dolu bir tencereye bir miktar taze veya kuru biberiyeyi koyun, suyu kaynamaya bırakın. Daha sonra yüzünüzü çok yakın olmayacak şekilde tencerenin buharına tutun. Yaklaşık 10 dakika içinde ağrılarınız hafifleyecektir.

Biberiye yağı kas ve eklem ağrılarında da olumlu sonuçlar verebiliyor. Biberiye yağını ağrı olan bölgenize masaj yaparak uygulayın. İçerisinde bulunan yağların etkisiyle ağrılarınızın hafifleyecektir.

Biberiye, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması konusunda da başarılıdır. Birçok mide rahatsızlığının iyileşme sürecine destek olmaktadır. Hazımsızlık rahatsızlığını sık bir şekilde çekenlerin yardımına koşan biberiye yemeklerden eksik edilmemelidir.

Biberiye, içerisinde bulunan glikozitlerle böbreklerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede vücuttaki ödem kolay bir şekilde dışarıya atılabilir.

Düzenli bir şekilde biberiye tüketirseniz saç kökleriniz güçlenir. Daha hızlı bir etki için biberiye yağını saç diplerinize uygulayabilirsiniz. Fakat biberiye yağı güçlü bir yağ olduğu için zeytinyağı veya badem yağı gibi yağlarla karıştırılarak saça uygulanmalıdır. Aksi takdirde biberiye yağı saç derinizde tahrişlere sebep olabilir.

Biberiyenin içerisinde bulunan karnosik asitler vücutta oluşan iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olur. Bu sayede sivilcelerden tutun da daha ciddi iltihaplı hastalıklara kadar birçok konuda vücuda destek sağlar.

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