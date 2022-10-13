Bezmialem muayene ücreti 2022 | Bezmialem tahlil ücreti ne kadar? Doktor muayenesi ücretli mi?

Bezmialem muayene ücreti 2022 | Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Bezmialem Vakıf Hastanesi Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ediyor. Pek çok poliklinikte hastalarını ağırlayan hastanede muayene ücretleri ve tahlil ücretleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Bezmialem tahlil ücreti ne kadar? Doktor muayenesi ücretli mi? sorular vatandaşlar tarafından soruluyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların unvanına göre muayene ücretleri değişiyor.

Bezmialem Vakıf üniversitesi Hastanesi ücretleri vatandaşlar tarafından zaman zaman internetten araştırılıyor. Bezmialem hastanesinde muayene ücretleri farklılık gösteriyor. Sosyal güvencesi olan bir hastaneden ücret ödemeden de muayene olabilir. Bunun için doktor seçimine dikkat etmek gerekiyor. Doç. ve Prof doktorlarda muayene ücreti isteniyor. Bazı uzman doktorlardan da muayene ücreti alınabiliyor.

Bezmialem muayene ücreti 2022

SGK ve diğer sosyal güvencesi olan vatandaşlar Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nin ücretsiz muayene hakkından yararlanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta doktorların unvanı. Bazı doktorlar ücretli muayene ederken bazıları ise ücretsizdir. Seçilen bölüm ve doktorun unvanına göre de muayene ücretleri değişebiliyor. Meselaa Professör 600 lira iken Doçent muayanesi daha düşüktür.

Bezmialem tahlil ücreti ne kadar?

Sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en gelişmiş hastaneleri arasında yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde muayene ve tahlil ücretleri zaman zaman değişebiliyor. 2022 Bezmialem tahlil ücretleri için Hastane iletişim birimi ile temasa geçmenizda fayda var. Bezmialem Hastanesi'nde tahlil ücretlerini hastane danışma bölümünden öğrenevilirisiniz. Bezmialem'de MR, BT ve Doppler gibi işlemlerde fark ücreti alınıyor.

Bezmialem Hastanesi'nde doktor muayenesi ücretli mi?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlardan ücretsiz muayene olabilirsiniz. Vakıf Hastanesi olan Bezmialem'de doktorların unvanına göre muayene ücretli hale geliyor. Örneğin bir unvanı omyana bir dokora muayene ücretsizken Prof'a muayene olmak ücretlidir. Randevu alırken bu hususa dikkat etmekte fayda var.

Bezmialem ücretli mi?

Bezmialem Hastanesi'nde sosyal güvencesi olan vatandaşlarımız için ücretsiz muayene hizmetleri var. Ama seçilen doktor ve bölüme göre ücret de çıkabilir.

Bezmialem Hastanesi randevu numarası

Bezmialem Hastanesi'nden interneten ya da telefonla randevu alunabilir. Randevularınızı Online Randevu sayfasından veya 0212 453 0 453 numaralı Çağrı Merkezi'mizden alabilirsiniz. Hastanemizde kontroller saat 10:00 -10:30 ve 15:00- 15:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

İnternetten randevu nasıl alınır?

İnternetten randevu almak için https://randevu.bezmialemhastanesi.com adresine gidebilirsiniz. Ayrıca Telefonla randevu almak için aşağıdaki telefon numaralarını arayarak bölüm ve doktor seçimi yapabilirsiniz. Bezmialem Hastanesi randevu için Tıklayın

Bezmialem Üniversitesi Hastanesi iletişim

Bezmialem Hastanesi 0212 453 17 00

Bezmialem Dragos Hastanesi 0212 453 0 453 ya da 0216 251 65 65

Bezmialem Diş Hastanesi 0212 453 0 453 ya da 0212 453 18 50

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi hakkında

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (eski adı Gureba Hastanesi), İstanbul'un Fatih ilçesinde, Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanedir.

Osmanlı padişahı Abdülmecit'in annesi Bezmialem Valide Sultan bu hastaneyi fakirler için kurdurmuştur.

2010 yılında "Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olan adı "Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi"nin kurulmasıyla değişmiş ve 24 Ekim 2010 tarihinde üniversiteye devredilerek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Ayrıca 2016 yılında, Olağanüstü Hal (OHAL) Kararnamesi kapsamında Hazineye geçen "Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne devredilerek "Bezmiâlem Tıp Fakültesi Dragos Hastanesi" olarak hastane bünyesine eklenmiştir. .