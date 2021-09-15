Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1 saatlik yolu 14 dakikaya indirecek Beypazarı-Nallıhan Yolu Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Ankra'nın Beypazarı ilçesi ile Nallıhan ilçesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak dev projenin temelini attı. Vatandaşlar projenin bitiş tarihini merak ediyor. Beypazarı-Nallıhan yolu ne zaman açılacak? Beypazarı-Nallıhan yolu açılış tarihi belli mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1 saatlik yolu 14 dakikaya indirecek Beypazarı-Nallıhan Yolu Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Ankra'nın Beypazarı ilçesi ile Nallıhan ilçesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak dev projenin temelini attı. Vatandaşlar projenin bitiş tarihini merak ediyor. Beypazarı-Nallıhan yolu ne zaman açılacak? Beypazarı-Nallıhan yolu açılış tarihi belli mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankra'nin Beypazarı ile Nallıhan ilçesindeki kara ulaşımını 1 saatten 14 dakiklaya düşürecek projenin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Beypazarı-Nallıhan arasındaki 59 kilometrelik devlet yolunda daha önce yapılan çalışmayla yolun 30,6 kilometrelik kesiminin hizmete sunulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, yeni projenin, "Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nden başlayarak, Nallıhan ilçe girişinde sona erecek olan hattın, tek yoldan 2x2 şeritli bölünmüş yol standardına yükseltme çalışması" olduğunu kaydetti.

Çevreye, doğaya, insana hizmet eden politikalar ışığında, Nallıhan Kuş Cenneti mevkisinde kalan 5 kilometrelik kesimdeki kuşların zarar görmemesi için Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, 1262 metre uzunluğundaki tünelin devamında 270 metrelik çift köprü yaptıklarını aktardı. Bu köprülerin, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandığını, projedeki yaklaşımın göçmen kuşlar için müstakil vakıf ve hastane kuran ecdadın hassasiyetinden kaynaklandığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

Beypazarı-Nallıhan yolu ne zaman açılacak?

"23,4 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli yol projemizi 2023'te tamamlamayı planlıyoruz. Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolumuz tamamlandığında kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. Böylece bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Yıllık karbon emisyon azaltımı da 1524 ton olacak. Proje, mevcut Ankara-Bolu-Düzce-İstanbul güzergahına önemli bir alternatif olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.