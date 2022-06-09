Beyoğlu, Rafet El Roman konseri saat kaçta? Rafet El Roman konseri nerede, ne zaman hangi gün? 10 Haziran Rafet El Roman konseri ücretsiz mi, ücretli mi? İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü müzisyen Rafet El Roman 10 Haziran'da hayranları ile buluşacak. Rafet El Roman konserine katılmak isteyenler konserin saat kaçta nerede başlayacağını araştırıyor. Peki Rafet El Roman konseri bedava mı yoksa ücretli mi?

Beyoğlu, Rafet El Roman konseri saat kaçta? Rafet El Roman konseri nerede, ne zaman hangi gün? 10 Haziran Rafet El Roman konseri ücretsiz mi, ücretli mi? İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü müzisyen Rafet El Roman 10 Haziran'da hayranları ile buluşacak. Rafet El Roman konserine katılmak isteyenler konserin saat kaçta nerede başlayacağını araştırıyor. Peki Rafet El Roman konseri bedava mı yoksa ücretli mi?

Rafet El Roman 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde sevenleri ile bir araya gelecek. Festivalin en dikkat çekici isimlerinden olan Rafet El Roman konseri ise şimdiden binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Şarkıları ve müziği ile geniş hayran kitlesine sahip olan Rafet El Roman Beyoğlu'nda olacak.

Beyoğlu, Rafet El Roman konseri saat kaçta?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacak olan Rafet El Roman'ın ne zaman saat kaçta konser vereceği merak ediliyordu. Konserin tarihi saati ve yeri belli oldu. Rafet El Roman 10 Haziran Cuma günü sevenleri buluşacak.

Rafet El Roman konseri nerede, ne zaman hangi gün?

Rafet El Roman konseri saat 20.00'de başlayacak. Dev konser Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda yapılacak.

Rafet El Roman konseri ücretsiz mi?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Rafet El Roman konseri ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlarRafet El Roman konserine ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinliklerine davetlidir.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde hangi şarkıcıların konserleri var?

10 Haziran'da Rafet El Roman, 11 Haziran'da Simge Sağın, 12 Haziran'da ise Murat Boz sahne alacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran'a kadar 4 bin 953 sanatçıyı 1500'ü aşkın etkinlikte İstanbullularla buluşturacak.

Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak.

Festivalde konserlerden sergilere, çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimlerine ve açık hava konserlerine kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılış konserini, Rebetiko müziğinin dünyadaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yunan sanatçı Glykeria AKM'de verdi. .