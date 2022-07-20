Beyin tümorü neden olur? Belirtileri neler?

Beyin tümörü nedir, neden olur? Beyin tümörleri belirtileri neler? Arama motorunda en sık karşımıza çıkan konular arasında toplumda oldukça fazla görülebilen beyin tümörleri gelmekte.Beyin tümörleri belirtileri neler? Bu konulara ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar…

Kafatası içerisindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çoğalmasıyla ortaya çıkan beyin tümörleri, insan hayatını kabusa çeviren bir sağlık sorunudur. Bu sağlık sorunu, kafa iç basıncının artmasına neden olabileceğinden çeşitli nörolojik ve epileptik rahatsızlıkların oluşmasına ortam sağlamaktadır.Beyin tümörü çeşitleri neler? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. İşte merak edilenler.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR?

Beyin tümörü nedir, neden meydana gelir? Toplumsal bir rahatsızlık olan beyin tümörleri, beyin dokusunun kendisi, beyin içerisindeki sinirlerden, beyindeki zarlardan, beyini çevreleyen kafa tası kemiğinden veya kafa tası çevresindeki kas dokusundan oluşmaktadır. Bu tümörler beynin birincil (primer) beyin tümörü veya vücudun başka bir organlarından (akciğer, meme, prostat vb.) beyine sirayet eden diğer organ kanserlerine metastaz veya ikincil (ekonder) beyin tümörü olarak tanımlanır.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDENLERİ

Çevresel toksinler

HIV enfeksiyonu.

Sigara kullanımı

Kalıtsal Genetik.

Baş bölgesinin radyasyona ve kimyasallara maruz kalması durumları beyin tümörlerine neden olan etkenlerdir.

BEYİN TÜMÖRÜ ÇEŞİTLERİ NELER?

Beyin tümörünün birçok çeşidi vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasına göre beyin tümörleri;

Diffüzastrositik ve oligodendroglial tümörler

Ependimal tümörler

Histiositik tümörler

Melanositik tümörler

Koroidpleksus tümörleri

Nöronal ve nöroglial tümörler

Pineal bölge tümörleri

Embrional tümörler

Germ hücreli tümörler

Sellar bölge tümörleri

Sinir kılıfı tümörleri

Meningiomlar

Mezenkimal tümörler

Lenfomalar

Metastatik tümörler olarak gruplandırılmıştır.

BEYİN TÜMÖRÜ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Beyin tümörleri daha çok kimlerde görülür? Beyin tümörleri siyah ırka oranla beyaz ırkta daha fazla görülmektedir.Beyin tümörlerinin çoğu 70 yaşın üstündeki kişilerde görülmekte. Ayrıca çocukluk çağında da ikinci en sık rastlanan tümörlerdir.

BEYİN TÜMÖRLERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya'da yaygın olarak görülebilen beyin tümörleri belirtileri şu şekildedir;