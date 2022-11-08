Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk kimdir? Beyin kanaması mı geçirdi? Türkiye'nin en sevilen şovmenlerinden olan ve annesine düşkünlüğüyle bilinen Beyazıt Öztürk'ün annesinin beyin kaması geçirdiği haberleri kısa sürede yayıldı. Ancak haberlerin gerçek olmadığı Beyazıt Öztürk'ün sosyal medya hesabından açıklandı. Annesine düşkünlüğü ile bilinen Beyazıt Öztürk 'Annemin sağlığı ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. ' dedi.

Bir yandan reklam çekimleri bir yandan da O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Bayazıt Öztürk diğer yandan da basında çıkan asılsız haberlerle mücadele ediyor. Özel hayatına dair pek çok yazılıp çizilen Beyazıt Öztürk ile ilgili bu kez de annesi üzerinden yalan haberler ortaya atıldı. Pek çok internet sitesinde Beyazıt Öztürk'ün annesinin beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi yer aldı. Haberler kısa sürede yayıldı.

Beyazıt Öztürk'ün annes beyin kanaması mı geçirdi?

Beyazıt Öztürk haberlerin asılsız olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. Beyazıt Öztürk'ün yakın çevresinden de alınan bilgilere göre iddialar yalan çıktı. Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Annemin sağlığı ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Bu vesile ile endişelenen ve arayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Beyazıt Öztürk'ün annesi kim?

Nurten Öztürk Beyazıt Öztürk'ün annesidir. Nurten Öztürk ünlü şovmenin en büyük destekçisi olarak biliniyor.

Beyazıt Öztürk'ün de annesine düşkün olduğu biliniyor. .