Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye programı dışında ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. Öztürk'ün efsane programı Beyaz Show'un yeniden başlayacağı iddiasının ardından Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show ile ilgili açıklaması geldi. Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk ekranlara geri mi dönüyor? Soruların cevapları burada...

Türk televizyon dünyasının en başarılı sunucu ve komedyenlerinden Beyazıt Öztürk, şu sıralar İzmir Alaçatı'da tatil yapıyor. Beyaz Show ile ilgili Beyazıt Öztürk'ten önemli bir açıklama geldi. Beyaz Show'un yeniden ekranlara geleceği iddiaları hakkında konuşan başarılı komedyen, konuyla ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk ekranlara geri mi dönüyor?

Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Beyaz Show programının geri döneceği iddiaları hakkında konuşan Beyazıt Öztürk, ‘'O Ses' yarışması vardı. Bu sene olacak mı, olmayacak mı belli değil. Onlara Acun (Ilıcalı) bakıyor, onun da haberi gelir. Onun dışında eylül ayında (reklam yüzü olduğu teknoloji firması ile) bütün malzemelerin ve fabrika atıklarından Eskişehir'de bir heykel atölyesi kurduk. Yaklaşık 1.5 senedir orada heykel yapıyoruz'. dedi.

Beyazıt Öztürk'ün yeni projeler üzerinde çalıştığı iddiası magazin dünyasında çok konuşulmuştu. Yeni bir proje üzerinde çalışıp çalışmadığı sorusunu yanıtlayan Beyazıt Öztürk, "Kafamda genel kültür konulu bir yarışma programı var, ekiple birlikte pişirmeye çalışıyoruz.

Belki 'Beyaz Şov' tekrar olur. Onunla ilgili belki bu yıl, belki gelecek yıl bir dünya turu planlıyorum. Acun'dan 'Ne olacak, ne bitecek' diye haber bekliyoruz. 22 yıldır 'Beyaz Show', radyo... Birçok hatıra ve görüntü var. Bütün bunları nasıl değerlendirebilirim ne yapabilirim? Yeni bir oyun çıkartabilir miyim? Yoksa bu yeni dijital kanallara bunlarla ilgili yeni bir şey mi yapabilirim? Kafamda bunları oturtmaya çalışıyorum. İçime sinecek güzel bir proje olsun. dedi

Önümüzdeki aylarda Beyaz Show gibi bir programla ekranlara döneceği tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili Beyazıt Öztürk, Acun Medya veya herhangi bir yapımcı firmadan resmi bir açıklama yapılmadı.