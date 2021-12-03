Beyaz ve kahverengi yumurta arasında ne gibi bir fark var?

Yumurta satın alırken en çok hangi rengi tercih ediyorsunuz? Eliniz en çok hangisine gidiyor? Yoksa renk ayırt etmiyor musunuz? Peki bu yumurtaların renkleri dışında bir farka sahip olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Gelin yumurtaların arasındaki renk farkının sebebini birlikte öğrenelim...



Piyasada kahverengi ve beyaz yumurtalar satılıyor. Kimi insan hep beyazı, kimi insan ise kahverengiyi tercih ediyor. Kimisi ise rengini ayırt etmeden satın alıyor. Peki bu renk farkının sebebi ne olabilir?

Yumurtaların rengi neden birbirinden farklı?

Yumurtanın rengini tavuğun cinsi belirliyor. Beyaz kulak memesine sahip olan beyaz tüylü tavuklar kuluçkaya yattığı zaman beyaz yumurtalar yumurtluyor. Kırmızı kulak memesine sahip ve kahverengi-kırmızı tüylü olan tavukların yumurtası ise genel olarak kahverengi renkte oluyor. Aynı zamanda benekli yumurta ya da mavi yumurta yumurtlayan tavuk cinsleri de vardır.

Hangi renk yumurtayı tüketmeliyiz? Hangisi daha sağlıklı?

Ortalıkta kahverengi yumurtaların daha sağlıklı olduğuna dair söylentiler dolansa da bu sadece bir şehir efsanesidir. Çünkü kahverengi ve beyaz yumurtalar arasında tat ve beslenme değeri açısından hiçbir fark yoktur. Yani hiçbir renk bir diğerinden üstün değildir.

Kabuklarının kalınlığı ile renklerinin bir alakası olabilir mi?

Kahverengi yumurtanın da beyaz yumurtanın da kabuk kalınlığı aynıdır. Renkler kabuğun kalınlığını belirleyici bir unsur değildir. Bir yumurtanın kabuğunu ince ya da sert olmasını etkileyen şey tavuğun yaşıdır. Genç tavuklardan çıkan yumurtaların kabukları daha serttir. Yaşlı tavuklar ise daha ince kabuklu yumurtalar yumurtlarlar.

Kahverengi yumurtalar neden daha pahalı?

Kırmızı-kahverengi tavuklar beyaz tavuklara nazaran daha yaygın olduğu için çiftçiler onları beslerken daha fazla harcama yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da yumurta markete ulaştığı zaman daha pahalı satılmasına neden oluyor.

Yumurtanın besin değeri nedir?

Bir yumurta 3 gr protein içerir. Ayrıca yumurta A vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini, E vitamini ve kolin, lutein, zeaksantin, niasin, folat, biotin, kalsiyum, demir, magnezyum, bakır, iyot, çinko, sodyum içerir.

Bir haftada kaç yumurta tüketmek gerekir?

Beslenme uzmanı ve yoga eğitmeni, dünyaca ünlü Keri Gans "Ortalama bir insan için günde 2 yumurta gayet normal. Bir insan uyguladığı beslenme programını ya da diyet listesini mutlaka kontrol etmeli ve doymuş yağları nereden aldığına bakmalı. Günde iki yumurta oldukça sağlıklı ama eğer yumurtaları çırpılmış olarak yiyor ve üstüne peynir koyuyorsanız, aslında doymuş yağ ve kalori alımını epey artırmış oluyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.