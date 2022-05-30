Beyaz TV Söylemezsem Olmaz bugün neden yayınlanmadı?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Beyaz TV'nin magazin programı Söylemezsem Olmaz ne zaman yayınlanacağı araştırılırken hayranlara kötü haber geldi. Peki, Beyaz TV Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz bugün neden yayınlanmadı? Soruların yanıtını ve fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Beyaz TV'de hafta içi her gün seyirciyle buluşan Söylemezsem programının ekranlarda yer almaması, seyircinin aklında‘'Beyaz TV Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz bugün neden yayınlanmadı?'' sorularının oluşmasına sebep oldu. Sunuculuk görevini Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali üçlüsünün yaptığı Söylemezsem Olmaz programının neden yayınlanmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor.

Beyaz TV'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, normal şartlarda hafta içi her gün ekranlardaydı. Ancak programın yeni bölümü 30 Mayıs 2022 Pazartesi yani bugün yayınlanmadı. Söylemezsem Olmaz'ın neden ekranlarda olmadığı sorusu alınan son bilgiler neticesinde belli oldu.

Söylemezsem programının yaz aylarının gelmesiyle sezon finali yaptığı ve bu nedenle bir süre ekranlarda olmayacağı kaydedildi. Söylemezsem Olmaz 27 Mayıs bölümünde ise sunucuların şiddetli tartışmalar yaşaması ise programın yeni sezonunda neler olacağı sorusunun daha fazla gündeme gelmesine sebep oldu. Söylemezsem Olmaz son bölüm konuğu Tayfun Duygulu olmuştu.

.