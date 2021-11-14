Beyaz saçlardan bu doğal boyayla kurtulun!

Saçlarımız yaşımızın ilerlemesiyle, çevresel ve genetik faktörler nedeniyle beyazlamaya başlar. Fakat birçok insan saçlarının beyazlamasından hoşlanmaz. Siz de hoşlanmıyorsanız sizin için çok iyi bir önerimiz var. Evde doğal malzemeler kullanarak hazırlayacağınız boya sayesinde hem beyazlarınız kapanacak hem de saçınız beslenecek! Buyurun tarife...



Saçlarımız yıllar geçtikçe, çevresel ve genetik faktörlere de bağlı olarak beyazlamaya başlar. Birçok insan saçlarının beyazlamasını istemez ve beyaz saçlardan rahatsız olur. Böyle durumlarda kimyasal boyalara yönelmek istemiyorsanız size harika bir önerimiz var.

Saçınızdaki beyazlardan kurtulmak ve onları doğal ürünlerle boyamak istiyorsanız ceviz kabuğu ve ceviz yaprağına ihtiyacınız olacak. Bu iki malzeme saçınızı boyamakla kalmayacak ona birçok fayda da sağlayacak.

Beyaz saçlardan kurtaran karışım nasıl hazırlanır?

Beyaz saçlardan kurtaran karışım için üç yemek kaşığı ceviz kabuğuna ve altı tane ceviz yaprağına ihtiyacınız olacak. Ceviz yapraklarını iki su bardağı suya ekleyin ve yirmi dakika boyunca kaynatın. Kaynadıktan sonra yirmi dakika demlenmesini sağlayın. Ceviz kabuklarını iyice ezerek robottan geçirin ve püre kıvamına gelmesini sağlayın. Daha sonra demlenen karışıma ceviz kabuklarını ekleyip karıştırın. Bu karışımı bir şişeye aktarın.

Bu karışım nasıl kullanılmalı?

Bu karışımı yalnızca koyu renk saç rengine sahip kişilerin uygulaması gerekir. Çünkü bu karışımla boyadıktan sonra saçınızın renk tonu kahverengi ya da bir kaç ton açığı olacaktır.

Saçınızdaki beyazların çok yoğunsa bu karışımı her gün bir çay bardağını geçmeyecek şekilde uygulayabilirsiniz. Karışımı bir pamuk yardımıyla saç diplerine ve saçlara yedirin, bir saat bekletip durulayın. Saçlar koyulaşmaya başladığında haftada bir ya da iki kez uygulamaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca bu karışımı uygularken eldiven giymeyi ve yüzünüzü korumayı unutmayın. Saçlarınızın koyulaştığını ve beyaz saçların kaybolduğunu bir hafta içinde göreceksiniz.

Bu karışımın saça ne gibi bir faydası var?

Bu karışım sayesinde kan damarları genişler ve kan dolaşım hızlanır. Kanla beslenen saç kökleri güçlenir ve saç dökülmeleri önlenir. Ceviz kabuğu saça koyu kahverengi bir renk verirken saçların parlaklığını artırır. Bu yüzden yıllardır insanlar cevizi doğal bir saç boyası olarak kullanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.