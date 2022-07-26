Beyaz kod nedir? Doktorlar beyaz kod neden verir? Beyaz kod neden kullanılır? Hangi durumlarda beyaz kod verilir? Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri gündemde tazeliğini korurken hastanelerde yeni tedbirler hayata geçirilmesine karar verildi. Hastane girişlerine metal dedektörlerinin yerleştirilmesine karar verildi. Hastaneye tedavi olmaya gelen bazı hastaların durumuna göre de kod sistemi geçtiğimiz yıllarda devreye alındı. Beyaz kod uygulamasının ne olduğu da son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Beyaz kod nedir? Doktorlar beyaz kod neden verir? Beyaz kod neden kullanılır? Hangi durumlarda beyaz kod verilir? Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri gündemde tazeliğini korurken hastanelerde yeni tedbirler hayata geçirilmesine karar verildi. Hastane girişlerine metal dedektörlerinin yerleştirilmesine karar verildi. Hastaneye tedavi olmaya gelen bazı hastaların durumuna göre de kod sistemi geçtiğimiz yıllarda devreye alındı. Beyaz kod uygulamasının ne olduğu da son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Beyaz Kod Nedir?

"Beyaz Kod" kısaca hastane güvenlik alarm seviyesi olarak tanımlanabilir. Hastanede bulunan hasta/hasta yakını ve hastane çalışanlarının hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel tacize maruz kalmaları halinde olay yerindeki sabit telefon(lar) aracılığıyla 1111 aranarak beyaz kod verilir.

Doktorlar Beyaz Kod neden verir?

Beyaz Kod ile acil serviste bulunan hasta/hasta yakını ve çalışanların hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır. Ayrıca, tüm Beyaz Kod durumlarının olay ve müdahale bilgilerinin kayıt altına alınması ve çeşitli performans raporları oluşturulabilmesi de sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Diğer hastane kodları hangileri?

Beyaz kod gibi Mavi Kod ve Pembe Kod da hastanelerde uygulanıyor.

Mavi Kod (2222): Mavi Kod hastanelerde, ekibin eksik olması veya yetersiz kalması durumunda Mavi Kod çağrısı yapılabilir.

Pembe Kod (3333): Bebek ve çocuklara yönelik olabilecek kaçırma, kaybolma ve benzeri durumlarda güvenlik personeline durumu bildirmeyi ve olayın engellenmesini amaçlayan alarm sistemdir