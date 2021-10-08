Beyaz dut kurusu egzamaya şifa oluyor

Birçok faktöre bağlı olarak ciltte meydana gelen egzama estetik görünümü de fazlasıyla bozar. Genel olarak çocukluğun erken dönemlerinde görülen egzama saç derisinde, bacaklarda, kollarda görülebilir. Gelin egzama hastalığına daha yakından bakalım ve evde egzamayı iyileştirmek için doğal kremler hazırlayalım...



Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntıyla kendini belli eden egzamada ciltte kabarcıklar da görülür. Bu kabarcıklar zaman içerisinde kurur, pullanır ve çatlar. Bu çatlaklar da mikroorganizmalara açık hale gelir. Bu yüzden egzama hastalarında enfeksiyon da çok sık görülür.

Egzama her yaşta görülebilir fakat daha çok çocukluğun erken döneminde ortaya çıkar. Saç derisinde, kollarda, bacaklarda, dirseklerde, diz arkalarında ve kalçada görülebilen egzama daha çok el üzerine oluşur.

Egzamanın sebebi nedir?

Egzama stres, alerji, tahriş veya dolaşım bozukluğu yüzünden görülebilir. Alerjiden oluşmuş egzamaya sahip bireylerde alerjik rinit, astım gibi immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak egzama ortaya çıkabilir. Ayrıca deterjan, sabun, parfüm gibi kimyasal maddeler, lastik ayakkabı ve terlikler ve bazı metaller, bitki ve hayvan türleriyle temas etme, güneşe maruz kalma ve bazı ilaçlar egzamaya neden olabilir.

Egzama hangi belirtilerle kendini gösterir?

Egzama oldukça yaygın görülen bir cilt hastalığıdır. Genellikle tüm hastalarda aynı belirtiler seyredilir. Ciltte kuruluk, kaşıntı, kabarcık oluşması, deride kabuklanma, pullanma ve döküntü, kızarıklık, iltihap, saç derisinde kepek, deride çatlama ile egzama kendini belli eder.

Egzama doğal yöntemlerle geçirilebilir mi?

Egzamayı evde doğal ürünlerle krem hazırlayarak geçirebilmek mümkündür. Bir avuç kadar beyaz dut kurusunu yarın litre suda 5 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra süzün ve ılınmasına müsaade edin. Daha sonra bu suyu pamuk yardımıyla gün içerisinde birkaç kez egzamalı bölgeye sürün.

Bir bardak suya bir tatlı kaşığı ısırgan otu ekleyin de kaynatın. Otuz gün boyunca bu sudan akşam yemeğinden iki saat sonra için.

Papatya kaşıntıyı ve iltihabı yatıştırıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden egzama tedavisinde de kullanılır. Kaynar suyun içerisinde kuru papatya çiçeklerini demleyerek papatya çayı elde edin. Daha sonra papatya çiçeklerini süzün ve çayın ılınmasını bekleyin. Ilınan suyu pamuk yardımıyla egzamalı bölgeye 10-15 dakika boyunca bastırarak kompres yapın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.