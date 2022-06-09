Beste Naz Süllü kimdir? Beste Naz Süllü ne iş yapıyor? Beste Naz Süllü nereli kaç yaşında? Kripto para piyasalarına dair yorumları ve analizleri ile dikkatleri üzerine çeken Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü'nün kim olduğu merak ediliyor. Kripto para alanında çalışmaları ile de bilinen Beste Naz Süllü kariyer geçmişi ile ön plana çıkıyor. İşte kripto para dünyasının tanınan ismi Beste Naz Süllü'nün hayatı ve biyografisi...

Beste Naz Süllü kimdir? Beste Naz Süllü ne iş yapıyor? Beste Naz Süllü nereli kaç yaşında? Kripto para piyasalarına dair yorumları ve analizleri ile dikkatleri üzerine çeken Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü'nün kim olduğu merak ediliyor. Kripto para alanında çalışmaları ile de bilinen Beste Naz Süllü kariyer geçmişi ile ön plana çıkıyor. İşte kripto para dünyasının tanınan ismi Beste Naz Süllü'nün yaşamı...

Beste Naz Süllü Türkiye eonomisi ve kripto para dünyasına dair yorumları ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Gencfinans.com'un kurucusu Beste Naz Süllü'nün kim olduğu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Beste Naz Süllü'nün hayatı ve biyografisi...

Beste Naz Süllü kimdir?

Beste Naz Süllü 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Gencfinans.com'un kurucusu olan Beste Naz Süllü kripto para dünyasının içinde yer alıyor.

2008 yılında İzmir Atatürk Lisesini, 2013 yılında ise Doğuş üniversitesi Ekonomi ve Finans (İng.) bölümünü %100 başarı bursu ile bitiren Beste Naz Süllü ekonomisttir.

Bitirme Tezini 'Teknik Analiz Kuralları, Formül oluşturma ve Sistem Test Etme' üzerine tamamlayan Beste Naz Süllü önemli şirketlerde kritik görevlerde deneyim kazanmıştır.

Master eğitimini Özyeğin Üniversitesinde Finans Mühendisliği ve Risk Yönetimi (FERM) üzerine yaptı.

Bitirme tezini "ABD'nin Makroekonomik Verilerinin Açıklanması Sırasında Türk Borsasına Olan Etkileri”ni inceleyen kantitatif alanda gerçekleştirdi.

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanında çalışma hayatına başlayan Beste Naz Süllü Forex ve hisse senetleri piyasasında deneyim elde etti.

Televizyon ekranlarında da görünen Beste Naz Süllü özel bi kanalda "Paradan Haber Var" adlı programı yaptı.

CNN Türk'te köşe yazarlığı da yapan Beste Naz Süllü 2,5 yıl boyunca Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı olarak yoğun bir şekilde hisse piyasasında yer aldı.

Türk hisse senetleri piyasasında bir ilk olan ve Business HT üzerinden canlı yayımlanan Hisse Bülteni programının da düzenli konuğu oldu..

Huobi Global Araştırma Müdürü posizsyonunda görev yapan Beste Naz Süllü; kripto para araştırmaları, temel, teknik ve kantitatif yönden Türkiye'nin öncü isimleri arasında yer alıyor.

Beste Naz Süllü Bybit Türkiye Araştırma Müdürü olarak iş hayatına devam etmektedir.