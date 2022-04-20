Besim Dutlulu kimdir? Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu hangi partiden? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa'nın Akhisar Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu'nun kim olduğu son günlerde vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Besim Dutlulu Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin iftar fotoğrafını paylaşarak 'Lüks mekanlarda şık kıyafetler içinde gözümüze sokulan iftarlardan sonra o kadar samimi o kadar güzel geldi ki paylaşmadan edemedim' dedi.

Besim Dutlulu kimdir? Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu hangi partiden? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa'nın Akhisar Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu'nun kim olduğu son günlerde vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Besim Dutlulu Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin iftar fotoğrafını paylaşarak "Lüks mekanlarda şık kıyafetler içinde gözümüze sokulan iftarlardan sonra o kadar samimi o kadar güzel geldi ki paylaşmadan edemedim" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu hangi partiden?

Besim Dutlulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde Manisa'nın Akhisar Belediyesi Başkanlığını kazanmıştır. Besim Dutlulu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 2019 Türkiye yerel seçimlerinde oyların %55.41'ini (61.001 oy) alarak Akhisar'ın belediye başkanı oldu.

Besim Dutlulu kimdir?

Besim Dutlulu 29 Eylül 1979 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Besim Dutlulu aynı zamanda eczacıdır.

Besim Dutlulu Manisa'nın Akhisar ilçesinin belediye başkanı olarak seçilmiştir.

Annesi ve babası da eczacı olan Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar belediye başkanlığı yaptı.

İlk öğretimini Akhisar'da tamamlayan Dutlulu daha sonra İzmir'de yatılı okulda eğitimini tamamladı. Lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimine devam eden Dutlulu buradan 2005 yılında mezun olarak Akhisar'da bulunan ailesinin eczanesini işletmeye başladı. Üniversiteden mezun olduğu yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Dutlulu, bir süre Manisa Eczacı Odası'nın Akhisar İlçe Başkanlığı görevini de yaptı.

Besim Dutlulu, 24 Ekim 2018 tarihinde 2019 Türkiye yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı aday adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birden fazla aday adayı olunca 2 Aralık 2018'de Akhisar'da eğilim yoklaması gerçekleştirildi. Altı aday adayı arasında yapılan eğilim yoklaması sonrası en yüksek oyu alan Besim Dutlulu, Akhisar belediyesi başkanlığı için yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu. .