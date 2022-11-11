Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Türkiye Kupası Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son yapılan eşleşmelere göre Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Beşiktaş sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Türkiye Kupası Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?
2022-11-11 15:26:45
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son yapılan eşleşmelere göre Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Beşiktaş sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Türkiye Kupası Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?
Spor severlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye kupası eşleşmeleri tamamlandı. Kura sonuçlarına göre takımların rakipleri belli oldu. Beşiktaş ise Şanlıurfa spor ile karşılaşacak.
Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi. Buna göre müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık tarihlerinde oynanacak. Maç programları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Türkiye Kupası Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?
Beşiktaş-Şanlıurfaspor ile eşleşti. Eşleşmede rakibini yenen bir üst tura çıkacak. Beşiktaş Şanlıurfaspor maçının başlama saati ise ilerleyen günlerde duyurulacak.
İşte Türkiye Kupası eşleşmeleri
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü-Tuzlaspor
Fatih Karagümrük-Uşakspor
Giresunspor-TECO Karacabey Belediye
Fenerbahçe-İstanbulspor
Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Medipol Başakşehir-Göztepe
Antalyaspor-Manisa FK
Gaziantep FK-Boluspor
Kasımpaşa-Hangi Kredi Ümraniyespor
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Konyaspor-Bodrumspor
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