Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son yapılan eşleşmelere göre Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Beşiktaş sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Türkiye Kupası Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son yapılan eşleşmelere göre Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Beşiktaş sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Türkiye Kupası Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?

Spor severlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye kupası eşleşmeleri tamamlandı. Kura sonuçlarına göre takımların rakipleri belli oldu. Beşiktaş ise Şanlıurfa spor ile karşılaşacak.

Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi. Buna göre müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık tarihlerinde oynanacak. Maç programları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Türkiye Kupası Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Şanlıurfaspor ile eşleşti. Eşleşmede rakibini yenen bir üst tura çıkacak. Beşiktaş Şanlıurfaspor maçının başlama saati ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

İşte Türkiye Kupası eşleşmeleri

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü-Tuzlaspor

Fatih Karagümrük-Uşakspor

Giresunspor-TECO Karacabey Belediye

Fenerbahçe-İstanbulspor

Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Alanyaspor-Eyüpspor

Medipol Başakşehir-Göztepe

Antalyaspor-Manisa FK

Gaziantep FK-Boluspor

Kasımpaşa-Hangi Kredi Ümraniyespor

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Konyaspor-Bodrumspor