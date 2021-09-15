Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları | Şampiyonlar Ligi maçı veren yabancı uydu kanalları neler?
Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları | Şampiyonlar Ligi maçı veren yabancı uydu kanalları neler? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına bu akşam çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar zorlu maçı yayınlayan uydu kanallarını araştırmaya başladı. Evinde birden fazla uydusu olan vatandaşlar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını uydudan hangi kanallar yayınlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarını veren uydu kanalları..
2021-09-15 17:56:48
Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları | Şampiyonlar Ligi maçı veren yabancı uydu kanalları neler? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına bu akşam çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar zorlu maçı yayınlayan uydu kanallarını araştırmaya başladı. Evinde birden fazla uydusu olan vatandaşlar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını uydudan hangi kanallar yayınlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarını veren uydu kanalları...
Şampiyonlar Ligi maçları dünyanın bir çok ülkesini uydu kanallarında yayınlanıyor. Uydu yayını üzerinden bu zorlu maçları izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları hangileri sorusunu soruyor. İşte Şampiyonlar Ligi mçlarını yayınayan uydu kanalları;
Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları
CBC Sport
SONY TEN 1
Sony LIV
SONY TEN 1 HD
BT Sport Live
BT Sport ESPN
NOW TV
SKY Go Italia
Sky Sport Football
Sky Calcio 3
K-SPORT 2
Tring Sport 2
Sky Sport UHD
Sky Sport 2/HD
Sky Go
MAX Sport 2
Planet Sport 2
TVPlay Sports
TVPlay SportsX
C More Suomi
Viasat Ultra HD
C More Sport 2
RMC Sport 2
RMC Sport en direct
662 Sports 2
602 HD Sports 2
SPOTV ON 2
K-SPORT 2
TVPlay SportsX
TVPlay Sports
ELTA Sports 1
B/R Live
TUDN USA
UniMás
TUDN en Vivo
Univision NOW
OLL.tv
Futbol 1.
Azerbaycan'da Şampiyonlar Ligi maçları yayınlayan kanal hangisi?
Azerbaycan'da devler ligi maçları CBC Sport kanalı tarafından yayınlanıyor. Kanal AzerSpace 46° uydusundan yayın yapıyor. Ülkemizde yaşayan bir çok Azeri vatandaşın evinde AzerSpace 46° uydusuna dönük uydu bulunur. Ve bu uydu üzerinden Şampiyonlar Ligi maçları izlenebilir.
CBC Sport uydu frekansları
Azerbaycan CBC Sport kanalı nasıl izlenir sorusunu bir çok kişi araştırıyor. CBC Sport kanalı için uydunuzun AzerSpace 46° olması gerekiyor. Ardından aşağıdaki frekansları girerek kanalı televizyonunuza ekleyebilirsiniz.
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
Beşiktaş muhtemel 11
Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Ghezzal, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi.
Borussia Dortmund muhtemel 11
Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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