Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları | Şampiyonlar Ligi maçı veren yabancı uydu kanalları neler? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına bu akşam çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar zorlu maçı yayınlayan uydu kanallarını araştırmaya başladı. Evinde birden fazla uydusu olan vatandaşlar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını uydudan hangi kanallar yayınlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarını veren uydu kanalları..

Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları | Şampiyonlar Ligi maçı veren yabancı uydu kanalları neler? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına bu akşam çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar zorlu maçı yayınlayan uydu kanallarını araştırmaya başladı. Evinde birden fazla uydusu olan vatandaşlar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını uydudan hangi kanallar yayınlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarını veren uydu kanalları...

Şampiyonlar Ligi maçları dünyanın bir çok ülkesini uydu kanallarında yayınlanıyor. Uydu yayını üzerinden bu zorlu maçları izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları hangileri sorusunu soruyor. İşte Şampiyonlar Ligi mçlarını yayınayan uydu kanalları;

Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yayınlayan uydu kanalları

CBC Sport

SONY TEN 1

Sony LIV

SONY TEN 1 HD

BT Sport Live

BT Sport ESPN

NOW TV

SKY Go Italia

Sky Sport Football

Sky Calcio 3

K-SPORT 2

Tring Sport 2

Sky Sport UHD

Sky Sport 2/HD

Sky Go

MAX Sport 2

Planet Sport 2

TVPlay Sports

TVPlay SportsX

C More Suomi

Viasat Ultra HD

C More Sport 2

RMC Sport 2

RMC Sport en direct

662 Sports 2

602 HD Sports 2

SPOTV ON 2

K-SPORT 2

TVPlay SportsX

TVPlay Sports

ELTA Sports 1

B/R Live

TUDN USA

UniMás

TUDN en Vivo

Univision NOW

OLL.tv

Futbol 1.

Azerbaycan'da Şampiyonlar Ligi maçları yayınlayan kanal hangisi?

Azerbaycan'da devler ligi maçları CBC Sport kanalı tarafından yayınlanıyor. Kanal AzerSpace 46° uydusundan yayın yapıyor. Ülkemizde yaşayan bir çok Azeri vatandaşın evinde AzerSpace 46° uydusuna dönük uydu bulunur. Ve bu uydu üzerinden Şampiyonlar Ligi maçları izlenebilir.

CBC Sport uydu frekansları

Azerbaycan CBC Sport kanalı nasıl izlenir sorusunu bir çok kişi araştırıyor. CBC Sport kanalı için uydunuzun AzerSpace 46° olması gerekiyor. Ardından aşağıdaki frekansları girerek kanalı televizyonunuza ekleyebilirsiniz.

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Beşiktaş muhtemel 11

Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Ghezzal, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi.

Borussia Dortmund muhtemel 11

Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.