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TIMETURK / GENEL / Besi sahibine ne kadar destek verilecek? Besi desteği ne kadar oldu? Besi desteği nereden alınır?

Besi sahibine ne kadar destek verilecek? Besi desteği ne kadar oldu? Besi desteği nereden alınır?

Geçen haftalarda ortaya atılan besi desteği ile ilgili nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıkladı. ESK'ın belirtmiş olduğu kritere uygun sığırların yararlanacağı besi desteğinin detayları belli. Peki, Besi sahibine ne kadar destek verilecek? Besi desteği ne kadar oldu? Besi desteği nereden alınır? Besi desteği hangi sığırlar için ödenecek? Besi desteği ödemesi nasıl alınır? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-13 16:27:56
Besi sahibine ne kadar destek verilecek? Besi desteği ne kadar oldu? Besi desteği nereden alınır?

Geçen haftalarda ortaya atılan besi desteği ile ilgili nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladı. Peki, Besi sahibine ne kadar destek verilecek? Besi desteği ne kadar oldu? Besi desteği nereden alınır? İşte detaylar...

Ramazan ayı başlangıcında vatandaşa ucuz et satışının yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bir çalışma başlatılmıştı. Çalışma ile birlikte devlet iştiraki olan Et ve Süt Kurumu'nun karkas kesim fiyatı 60 liradan 74 liraya çıkarılacak ve hayvanını ESK'da kestiren besicilere de hayvan başına 2500 lira ödemenin yapılması öngörülüyordu. Konuyla ilgili çalışma Milli Gazete tarafından gündeme getirilmesine rağmen bugüne kadar bir açıklama yapılmamıştı.

BESİ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Besi desteği ile ilgili karar nihai karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karara göre, ucuz et kapsamında hayvanlarını Ramazan ayı boyunca ESK'ya kestiren besiciye hayvan başına 2500 TL destek ödemesi yapılacak. Yapılacak destek ödemesi, 2022 yılı tarımsal destek bütçesinden karşılanacak.

DESTEK ÖDENEMESİ HANGİ SIĞIRLAR İÇİN ÖDENECEK? NASIL ÖDENECEK?

Resmi gazetede yayınlanan besi desteği, 2 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında ESK tarafından kesimi ve satışı yapılacak sığırlar için ödenecek. Destek ödemesi ESK tarafından icmal karşılığında besicilere yapılacak. Ayrıca ESK kesime ve satışa sunulacak olan hayvanların denetinimini üstlenecek. Kesim ve satış işlemleri ESK'ın talep ettiği kriterlere göre gerçekleşecek. Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Hayvancılık Genel Müdürlüğü de ESK'dan gelen icmali kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerin hesaplarına yatırılacak.

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