BES iptal etme 2022 | BES iptali SMS ile nasıl yapılır? Zorunlu BES nasıl iptal edilir? Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası ile çalışanların maaşlarından yüzde 3'lük kesinti yapılarak adlarına açılan BES hesabına aktarılıyor. Bu işlem sonucunda çalışanların maaşlarında kesinti oluyordu. BES sisteminden cayma sisteme katılımdan 2 ay sonra mümkün oluyor. BES iptal etme yöntemlerini araştıran vatandaşlar SMS ile kısa yoldan BES iptalinin nasıl yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. SMS ile bir kaç saniyede BES iptali mümkün. BES iptalinden sonra kesinti çalışanların hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor.

Ülkemizde milyonlarca çalışan zorunlu olarak BES sistemine dahil edildi. Özellikle yeni işe girenler maaşlarında yaşanan kesintinin nedenini araştırdığında bunun BES kesintisi olduğunu öğreniyor. BES hesabına yatırılan bir miktar parayı geri almak isteyen çalışanlar BES iptal etme nasılş yapılır? BES iptali SMS ile nasıl yapılır? Zorunlu BES nasıl iptal edilir? gibi sorulara yanıt arıyor. BES iptali bazı bankalarda SMS yoluyla yapılırken bazı bankalarda ise telefondan yapılabiliyor.

BES iptal etme 2022

Milyonlarca çalışan BES sistemi için maaşlarından kesinti yapıldığını görünce şaşırıyor ve BES iptalinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkış yapmak oldukça kolaydır. Otomatik BES'ten cayma hakkı, sisteme katılımının sağlandığının bildirilmesinden sonraki 2 ay içerisinde vardır. Bu süre içinde çalışanların maaşından kesilen ve BES hesabına aktarılan ücret çalışanların hesabına geri yatar.

BES iptali SMS ile nasıl yapılır?

BES iptali için öncelikle bağlı olunan bankanız ile irtibata geçmenizde fayda var. Otomatik BES iptali pek çok şekilde yapılabilir.

Yapıkredi SMS iel BES iptali

Yapıkredi Bankası'nda BES hesabı olanlar SMS yoluyla 2202'ye kısa mesaj yollayarak BES iptalini gerçekleştirebilirler.

Halkbank BES İptali

Halkbank'ta da SMS ile BES'ten çıkma mevcut. 2560'a "AYRILMA TCKN"yazarak SMS atılarak BES iptali işlemi başlatılabilir. Mesajın karşılığında onaylamanız için geri dönüş mesajı atılacaktır ve cevap olarak "EVET" yazarak gönderirseniz işleminiz son bulur.

BES iptal etme numaraları

AkbankBES İptali: 444 25 25

ING BES iptali: 444 1 666

Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00

Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336

Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444

Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800

TEB BES iptali: 0850 200 0 666

Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400

Vakıfbank BES iptali: 444 92 37

Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44

Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900

İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00

HSBC BES iptali: 0850 211 0 111

AvivaSA: 444 11 11

Anadolu Hayat: 0850 724 55 00

AXA Hayat Emeklilik: 0850 250 99 99

Takasbank BES iptali yapılır mı?

Bireysel emeklilik sistemi katılımcısıysanız, BES iptalleri için emeklilik şirketinize başvurmanız gerekmektedir. TAKASBANK üzerinden herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

BES nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, 7 Ekim 2001 yılında yürürlüğe giren, 27 Ekim 2003 yılında fiilen uygulamaya başlanan özel bir emeklilik sistemidir. İnsanların çalışma hayatlarında birikim yapabilmelerini amaçlayan sistem, emeklilik döneminde harcanabilecek bir yatırım hedeflemektedir. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan vatandaşlar, yaptıkları yatırımın yüzde 25'i oranında devlet katkısı alarak teşvik edilmektedir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun aldığı kararla 18 yaşını tamamlamamış çocukların da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilmelerine karar verilmiştir. .