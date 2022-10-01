Berka Gül kimdir? İbrahim Tatlıses'in sevgilisi kim? Berka Gül kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses özel yaşantısı ile zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Aşkları, evlilikleri ve çocukları ile de sürekli açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses'in yeni bir sevgilisi olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Berka Gül ismi şu sıralar magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Peki Berka Gül kimdir ve kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kimdir?

Berka Gül kimdir? İbrahim Tatlıses'in sevgilisi kim? Berka Gül kaç yaşında, nereli? soruları şarkıcı Onur Akay'ın ortaya attığı iddiaların ardından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz gün konsere giderken aracıyla trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses kazayı kırık ile atlatmıştı. İbrahim Tatlıses'i araçtan kurtarma çalışmaları sırasında araç beyaz bir örtü ile çevrilerek içerisinin görüntülenmesi engellenmişti. Şarkıcı Onur Akay olay ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Berka Gül'ün İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğunu iddia etti. İddia sonrası Berka Gül'ün kim olduğu ve nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz hafta konser vermek için araçla giderken Bodrum'da trafik kazası geçirmişti. Trafik kazasını bacak kırığı ile atlatan İbrahim Tatlıses ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Trafik kazası sırasında aracın içinin görünmemesi için beyaz örtü ile araç çevrilmişti. İşte bu konu ile ilgili şarkıcı Onur Akay'dan gündemi değiştrecek bir iddia geldi. Şarkıcı Onur Akay İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisinin de araçta olduğunu ve o yüzden görüntü alınmasının engellendiğini açıkladı.

Berka Gül kimdir?

Berka Gül ismi son zamanlarda İbrahim Tatlıses ile anılmaya başlandı. Şarkıcı Onur Akay gündem olan iddiasını açıkladı. Akay açıklamasında "Hatta İbrahim Bey'in geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında, arabasında yeni sevgilisi de vardı. Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandığı da merak konusu olmuştu. Orada, evlenmeyi düşündüğü ve kendisinden 49 yaş küçük olan yeni sevgilisi Berka Gül saklanmıştı. Gül, kazada hafif yaralanmıştı" Bu açıklamanın ardından Berka Gül'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi kim?

İbrahim Tatlıses'in asistanı ise iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Şule Yazar idiaların gerçek olmadığını duyurdu. Şule Yazar işin aslkını kamuoyuna açıkladı. Magazin gündeminde dolaşan Berka Gül'ün aslında kim olduğunu açıklayan Şule Yazar ikili arasındaki iddiaları da çürüttü. Yaza "Berka, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi değil asistanı. Yemek yemesinde yardımcı oluyor… Benim yerime onu görevlendirmiştik.Berka çok genç bir kız, hukuk öğrencisi, böyle anılması çok doğru değil. Her İbrahim Bey'in yanında görünen kadın sevgilisi gibi anılması hepimizi rahatsız ediyor" dedi. .