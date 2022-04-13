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TIMETURK / GENEL / Berk Öcalan kimdir? Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla dövmüştü! Tahliye edildi

Berk Öcalan kimdir? Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla dövmüştü! Tahliye edildi

İzmir'de Zeynep Çetinkaya'yı vahşice darp edip hakaret ve tehditlerde bulunan Berk Öcalan 1 yıl 3 ay hapse çarptırılmıştı. Berk Öcalan, denetimli olarak tahliye edildi. Berk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

2 Saat Önce
2022-04-13 10:46:04
Berk Öcalan kimdir? Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla dövmüştü! Tahliye edildi

İzmir'de Zeynep Çetinkaya'yı vahşice darp edip hakaret ve tehditlerde bulunan Berk Öcalan 1 yıl 3 ay hapse çarptırılmıştı. Berk Öcalan, denetimli olarak tahliye edildi. Berk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Berk Öcalan kimdir?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 24 Mart 2020'de yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'ya beyzbol sopasıyla saldırdı. Hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise gidip, şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Berk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla dövmüştü!

Karşıyaka 8'inci Asliye Mahkemesi'nde, geçen yıl 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeynep Çetinkaya, 'şantaj' iddiasıyla tekrar suç duyurusunda bulundu. Zeynep Çetinkaya, 'şantaj' iddiasıyla tekrar suç duyurusunda bulundu. Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi. .

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