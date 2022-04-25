Berk Bayındır kimdir? Rapçi Beta öldü mü? Beta (Berk Bayındır) nasıl öldü? Beta sahne adıyla bilinen 31 yaşındaki genç rapçi Berk Bayındır yaşadığı 8. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Berk Bayındır'ın ölüm haberi Rap dünyasını yasa boğdu. Genç müzisyenin sevenleri ölüm haberi ile yıkıldı. Berk Bayındır'ın kim olduğu ve neden öldüğü ise merak edilmeye başlandı.

Berk Bayındır kimdir? Rapçi Beta öldü mü? Beta (Berk Bayındır) nasıl öldü? Beta sahne adıyla bilinen 31 yaşındaki genç rapçi Berk Bayındır yaşadığı 8. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Berk Bayındır'ın ölüm haberi Rap dünyasını yasa boğdu. Genç müzisyenin sevenleri ölüm haberi ile yıkıldı. Berk Bayındır'ın kim olduğu ve neden öldüğü ise merak edilmeye başlandı.

'Beta' sahne adıyla bilinen rapçi genç müzisyen Berk Bayındır'dan acı haber geldi. Rap sevenlerin tanıdığı Berk Bayındır İstanbul Kâğıthane'de yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Berk Bayındır kimdir?

Berk Bayındır Rap müziği yapıyordu. Pek çok yerde sahne alan Berk Bayındır sahne adıyla BETA olarak biliniyordu.

Berk Bayındır (BETA) İstanbul'da yaşıyordu. 31 yaşında olan Berk Bayındır'ın bir süredir gelecek kaygısı yaşadığı belirtildi.

İstanbul'da 8. kattaki evinin camından düşerek hayata gözlerini yumunab Berk Bayındır sevenlerini yasa boğdu.

Acı haberin ardından konuşan baba Nezih Bayındır ise, "Oğlum Berk Bayındır " Beta" olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

Beta (Berk Bayındır) nasıl öldü?

Berk Bayındır sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Beta'nın ölümü sevenlerini ve yakınlarını gözyaşşarına boğdu.

Rezidanstan düştü

Edinilen bilgiye göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. .