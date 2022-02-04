Bergen filminin konusu nedir? Bergen filmi vizyon tarihi belli oldu mu?

1989 yılında hayatını kaybeden acıların kadını olarak anılan Bergen’in acı dolu hayatının konu alınacağı film izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin izleyici karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Sosyal medyada sürekli gündeme gelen Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu. Mazlum Çimen, son zamanların en çok araştırılan filmlerinden biri olan Bergen'in müziklerini besteleyecek. Hem hayatı hem de şarkılarıyla gündemde olan Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan 'Bergen'in yapımcısı ve yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz. 2022 yılında vizyona gireceği açıklanan Bergen filmi için kesin tarih açıklandı.

Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in acı dolu hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Afişi yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Filmde ünlü isim Bergen'e en son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. .