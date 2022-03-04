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TIMETURK / GENEL / Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filminin konusu nedir? I Bergen filmi çıktı mı?

Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filminin konusu nedir? I Bergen filmi çıktı mı?

Yaşadığı trajedik olaylar ile bilinen şarkıcı Bergen'in hayatı film oldu. Film sanatçı Bergen'in 30 yıllık ömründeki zorluklar ve başarıları konu edecek. Birçok filmseverin merakla beklediği ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı 'Bergen' filminin vizyon tarihi açıklandı. Bergen filminin konusu nedir? Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi çıktı mı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-04 22:22:46
Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filminin konusu nedir? I Bergen filmi çıktı mı?

BERGEN FİMİ KONUSU NEDİR?

Acı anıları ile hatırlanan sanatçı Bergen'in filmi, 30 yıllık ömründeki zorluklar ve başarıları konu edecek.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yapımcılığın Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı film oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmseverler ve Bergen hayranlarının merakla beklediği Bergen filmi 4 Mart'ta seyirciyle buluşacak. .

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